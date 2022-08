Televisione, addio a Joe E. Tata: fu l’indimenticabile Nat di Beverly Hills 90210

Raggiunse una grande popolarità grazie al suo ruolo nella serie Beverly Hills 90210. Joe E. Tata aveva 85 anni. Dal 2014 soffriva di Alzheimer.

Per tutti quelli che sono cresciuti tra gli anni ’70 e ’90 è stato il mitico Nat di Beverly Hills 90210, teen drama cult ideato da Darren Star, andato in onda dal 1990 al 2000. Joe E. Tata è morto a 85 anni.

Il commovente saluto di Ian Ziering

L’annuncio è stato dato dall’attore Ian Ziering che nella serie ha vestito i panni del bello e spavaldo Steve Sanders. Su Instagram l’attore che ha anche recitato nella serie di film Sharknado, ha voluto ricordare anche la recente scomparsa di due altre bandiere di Beverly Hills 90210 come la scrittrice e produttrice Jessica Klein e Denise Dowse, la cui morte era sopraggiunta appena qualche settimana fa.

Eppure la morte di Joe E. Tata, al pari di quella mai dimenticata di Luke Perry sembra assumere in queste ore un peso particolarmente grande, forse perché chiunque ha passato le ore a guardare le serie, ha sognato almeno una volta di visitare il Peach Pit, il luogo simbolo della serie.

Queste le parole che Ziering ha affidato ai social:

“Nei mesi scorsi abbiamo perso Jessica Klein, una delle produttrici e scrittrici più prolifiche, Denise Douse che ha interpretato il ruolo di who Mrs.

Teasley, e ora sono molto triste nell’annunciare che Joe E. Tata è scomparso. Joey era davvero autentico. Ricordo di averlo visto in “The Rockford files” con James Garner anni prima che lavorassimo insieme a 90210. È stato anche uno dei principali antagonisti dell’originale serie di Batman. Era una delle persone più gioiose con le quali ho mai lavorato e la sua generosità testimoniava quanto fosse gentile. Benché il Peach Pit è stato il luogo di 90210, penso che il vero sfondo della serie era Joe E.

Tata. Le storie dei giorni passati che avrebbe condiviso, le incredibili esperienze nell’industria dell’intrattenimento di cui faceva parte ci avrebbero catturati tutti. Potrebbe essere stato nel retro di molte scene, ma è stato una forza trainante, specialmente per noi ragazzi, su come apprezzare il dono che era 90210. Il mio sorriso si affievolisce oggi, ma crogiolarmi in bei ricordi lo sposta dai miei occhi al mio cuore dove sarà sempre. Le mie sincere condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici, e anche a tutti gli altri che era caro. Riposa in pace Joey”‘.

La lunga malattia

Joe E. Tata soffriva di Alzheimer dal 2014. Oltre a Beverly Hills 90210, ha preso parte negli anni precedenti in tante altre serie cult come Batman, A-Team o ancora Magnum P.I. In anni più recenti era tornato a Beverly Hills recitando però nel sequel 90210, mentre nel 2014 è apparso nella serie Mystery Girls.