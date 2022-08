Televisione, muore a 64 anni l’attrice Denise Dowse: fu la vicepreside di Beverly Hills

Conobbe il periodo di massima popolarità tra gli anni '90 e i primi anni 2000. L'attrice Denise Dowse è morta all'età di 64 anni.

Fu la vicepreside Yvonne Teasley nel teen drama cult Beverly Hills 90210 e nel corso della sua lunga carriera ha recitato con attori del calibro di Jamie Foxx e Samuel L. Jackson. L’attrice Denise Dowse è morta nella giornata di sabato 13 agosto all’età di 64 anni.

Stando a quanto ha riferito l’Hollywood Report, la sorella Tracey aveva scritto lo scorso 7 agosto sui social che era stata ricoverata in ospedale. Era inoltre andata in coma a seguito di una “forma virulenta di meningite”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denise Dowse (@denisedowse)

Morta Denise Dowse, il triste annuncio della sorella

L’annuncio della morte dell’attrice è stato dato dalla stessa Tracey. Nel lungo messaggio di addio ha scritto su Instagram:

“Voglio cogliere questo momento per ringraziare i nostri amici e la nostra famiglia per tutto l’amore e le preghiere. È con il cuore molto pesante che informo tutti che mia sorella Denise Dowse è andata avanti per incontrare la nostra famiglia nella vita eterna.



Denise Yvonne Dowse era la sorella più straordinaria, consumata, illustre attrice, mentore e regista. Era la mia migliore amica e l’ultimo membro della famiglia. Denise ti amava tutti. So che veglia su di noi con tutto l’amore che ha. Chiedo privacy e le vostre continue preghiere […]. Ancora una volta sono così grato per tutte le chiamate, i messaggi di testo, i messaggi diretti e le preghiere silenziose per mia sorella.

Non avremmo potuto farcela in modo così grazioso e indolore senza tutti i guerrieri della preghiera in tutto il mondo Grazie per aver donato così disinteressatamente”.

Contemporaneamente sono arrivati messaggi di cordoglio da parte di numerosi colleghi tra cui moltissimi attori di Beverly Hills 90210 come Ian Ziering (Steve Sanders) o ancora Jennie Garth/Kelly Taylor.

La biografia

Classe 1958, Denise Dowse era nata a Honolulu. Nella prima parte della sua vita ha cambiato spesso abitazione a causa del lavoro del padre, un ufficiale della Marina statunitense. Muove i primissimi passi nella recitazione già negli anni ’70 quando ancora studentessa della Woodson High School di Fairfax, chiede di poter entrare a far parte della compagnia teatrale Up With People. Nel 1980 invece si laurea all’Università di Norfolk. In seguito si trasferisce a Los Angeles. Da qui arrivano i primi ruoli come comparsa.

Oltre alla già citata “Beverly Hills 90210”, l’abbiamo vista sul piccolo schermo in serie tv come “Secrets and Lies” o ancora “Built to Last”. Diverse anche le pellicole nelle quali ha recitato, molte delle quali blockbuster come “Pleasentville” o “Il dottor Dolittle 2”. Nel film “Ray” del 2004 è stata infine la manager di Ray Charles, Marlene André.