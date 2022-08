Televisione, si è spento a 72 anni Gino Cogliandro: fece parte del trio Trettrè

Raggiunse l'apice del successo tra gli anni '80 e '90 e fu uno dei mattatori del Drive In. L'attore e comico Gino Cogliandro è morto a 72 anni.

Con la morte di Gino Cogliandro, la televisione italiana ha perso un altro dei suoi mattatori che ha segnato quel periodo d’oro che ha attraversato gli anni ’80 e ’90. L’attore e comico, come in molti ricorderanno, ha fatto parte del trio comico napoletano Trettrè con Edoardo Romano e Mirko Setaro.

Insieme raggiunsero un incredibile successo grazie al mitico varietà di Antonio Ricci “Drive In” e che venne trasmesso a cavallo degli anni 1983-1988.

Morto Gino Cogliandro: i saluti di amici e colleghi

L’annuncio della scomparsa dell’attore è stato dato dal noto conduttore radiofonico Gianni Simioli: “Addio a Gino Cogliandro dei Trettré. Ripeto: a me, me pare ‘na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo ‘Beach on the beach'”, è stato il suo commovente saluto a Cogliandro.

Sono stati moltissimi però, tra amici e colleghi, a dedicare a Cogliandro un ultimo pensiero.

Tra questi si segnala quello di Beppe Braida. Quest’ultimo è arrivato al successo con Zelig grazie all’indimenticabile sketch del telegiornale. Eppure – come ha voluto ricordare – per lui l’esperienza nei Trettrè è stata una scuola: “Mi hanno appena comunicato che Gino Cogliandro dei Trettrè non c’è più. Sono completamente basito, io con i Trettrè ho iniziato, ho collaborato e ci ho lavorato. Gino era un’anima pura oltre che comico straordinario, era uno spaccato di quella Napoli verace, allegra e generosa.

Un grosso abbraccio a Mirko Setaro e Edoardo Romano. Ricevuta la notizia da Mirko avrei voluto rispondere con un loro famoso tormentone :” A me, me pare na strunzata”. E invece no! Ciao Gino”.

Non poteva mancare naturalmente il messaggio del collega Edoardo Romano che ha raccontato quando hanno iniziato insieme negli anni ’70. In pochi ricorderanno infatti che Cogliandro è subentrato al grandissimo maestro Beppe Vessicchio: “Negli anni Settanta andai a casa sua a Napoli per chiedergli di sostituire Beppe Vessicchio, lui mi rispose: Che garanzie mi date? Quanto abbiamo riso per quella frase…”.

La lunga carriera

Cogliandro è diventato popolarissimo grazie anche a sit-com come I-taliani, “Beach on the Beach” che conobbe un grande successo negli anni ’90, “Il gioco delle coppie delle beach” o ancora “Retromarsh” e “Caro bebè”. Sul grande schermo abbiamo visto invece Cogliandro in blockbuster come “Fantozzi 2000-la clonazione” e il film cult di Adriano Celentano “Joan Lui-Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì”. Non ultimo ha fatto parte del cast del contenitore Buona Domenica tra il 1992 e il 1994 e il tra il 2007 e il 2008. Per un lungo periodo è stato infine un inviato di Forum.