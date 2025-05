Temperature in aumento: il primo picco di caldo del weekend

La stagione estiva si avvicina e con essa il caldo comincia a farsi sentire in modo significativo. Secondo i meteorologi, un primo picco di temperatura è atteso per il weekend, con massime che toccheranno anche i 34 gradi in diverse regioni d’Italia. Lorenzo Tedici, esperto di meteorologia, avverte che questa ondata di caldo non sarà passeggera, ma piuttosto un segnale di un’estate che si prepara a essere particolarmente calda.

Previsioni per il weekend

Nel dettaglio, il penultimo giorno di maggio vedrà le temperature salire tra i 30 e i 32 gradi, soprattutto al Centro-Sud. Con l’arrivo del weekend, il termometro raggiungerà i 34°C, rendendo il clima afoso in molte aree. Le minime saranno gradevoli, ma già dalla prossima settimana, le città potrebbero sperimentare notti tropicali, caratterizzate da temperature minime superiori ai 20°C, un segnale chiaro di come l’estate stia facendo il suo ingresso.

Previsioni per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica, una perturbazione si muoverà tra Francia e Germania, portando con sé forti temporali e grandinate sulle Alpi nelle ore più calde della giornata. Nonostante ciò, altrove, il clima sarà tipicamente estivo, con sole e temperature elevate che caratterizzeranno gran parte del territorio.

Tendenze a lungo termine

Le previsioni sub-stagionali indicano un predominante dominio dell’alta pressione, che porterà a un ulteriore aumento delle temperature a partire dal 5-6 giugno. In quella fase, potremmo avvicinarci ai 40°C, specialmente al Sud e in Sardegna, con condizioni di afa che renderanno l’atmosfera pesante anche al Centro-Nord.

Dettaglio delle previsioni giornaliere

Venerdì 30: Al Nord, tempo bello e caldo. Al Centro, sole e caldo estivo. Al Sud, bel tempo e temperature in aumento.

Al Nord, tempo bello e caldo. Al Centro, sole e caldo estivo. Al Sud, bel tempo e temperature in aumento. Sabato 31: Al Nord, bel tempo e ulteriore aumento delle temperature, con afa in arrivo. Al Centro, sole e caldo estivo. Al Sud, soleggiato e caldo.

Al Nord, bel tempo e ulteriore aumento delle temperature, con afa in arrivo. Al Centro, sole e caldo estivo. Al Sud, soleggiato e caldo. Domenica 1: Al Nord, soleggiato ma afoso; attesi temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro e al Sud, sole e caldo estivo.

Le previsioni per lunedì 2 indicano temporali sulle Alpi, comprese le Prealpi e le alte pianure, mentre altrove continuerà a esserci bel tempo. Insomma, prepariamoci a un weekend di caldo, sole e, per alcuni, anche un po’ di afa.