Temperature record in India a New Delhi superati i 52 gradi

New Delhi, 29 mag. (askanews) - Clima rovente in India. Mercoledì le temperature nella capitale indiana, Nuova Delhi, sono salite al massimo record nazionale di 52,3 gradi Celsius (126,1 Fahrenheit), secondo i dati dell'ufficio meteorologico del governo, che mette in guardia su livelli di caldo per...