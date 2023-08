Maiorca, 28 ago. (askanews) – Una tempesta si è abbattuta sull’isola spagnola di Maiorca, con piogge torrenziali e inondazioni improvvise in diverse zone e un forte vento come si vede da queste immagini amatoriali girate da Christer Soderberg. Nel video forti venti e pioggia, mobili che vengono spazzati via da un balcone e alberi abbattuti che atterrano sulle auto.