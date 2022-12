Tempesta d'inverno a New York: dichiarato lo Stato d'emergenza

In arrivo nelle prossime ore a New York e in altri Paesi degli USA pesanti tempeste invernali: tra alluvioni e inondazioni, si toccheranno punte di -57°

Allerta meteo in America.

New York dichiara lo stato d’emergenza in previsione dell’arrivo di pesanti tempeste invernali nelle prossime ore: «bomb cyclone» o «snowmaggedon» le chiamano i media americani. Insieme a New York, in allerta anche Georgia, Kentucky, Maryland, North Carolina e Oklahoma.

Tra alluvioni e inondazioni

In alcune zone montuose del Wyoming, ci saranno punte fino a -57° nel mezzo di vere e proprie tempeste glaciali. Cancellati più di 2300 voli nella notte e forte disagio diffuso per via degli spostamenti legati alle festività natalizie.

Un villaggio sulla spiaggia a sud di Buffalo, nello stato di New York, è stato preventivamente evacuato per rischio inondazioni. In modo del tutto eccezionale – le inondazioni a queste latitudini sono un evento raro – previsto il rischio anche per Hoover Beach, il villaggio di Lake Erie dove si mettono in conto possibili alluvioni.

Tempeste polari e -70 gradi Fahrenheit

Equivalenti a -57° Celsius. In Wyoming si prevede un’ondata polare ai massimi livelli: tempeste di neve in un vortice glaciale faranno scendere le temperature a soglie record nelle zone montuose.

Lo «snowapocalipse» ha già iniziato il suo lavoro nello Stato del Parco Nazionale di Yellowstone: nelle ore centrali della giornata di ieri, in meno di un’ora si è passati da 6 gradi a -16. Previsto lo schieramento della Guardia Nazionale in diversi Stati.