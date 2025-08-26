Tempesta in Romagna: alberi caduti e controversie sui pini

Una tempesta violenta ha devastato la riviera romagnola, ma i pini di Lido di Savio, oggetto di contesa, sono rimasti intatti. Ecco cosa sta succedendo.

Una tempesta devastante ha colpito la riviera romagnola nel fine settimana, causando la caduta di ben 265 alberi. A Milano Marittima, i venti hanno soffiato a una velocità impressionante di 120 km/h, riducendo in macerie platani, ulivi e pini domestici. Ma, sorprendentemente, i pini di Lido di Savio, che il Comune di Ravenna vorrebbe abbattere per il loro presunto rischio di caduta, sono rimasti saldamente in piedi.

Come è possibile? Questo paradosso ha scatenato un acceso dibattito, con il comitato “Salviamo i pini di Lido di Savio” in prima linea contro le decisioni dell’amministrazione locale.

Il piano di abbattimento dei pini e il progetto Parco Marittimo

Il Comune di Ravenna ha recentemente approvato un piano, finanziato con i fondi del PNRR, che prevede l’abbattimento di 71 pini lungo il viale principale di Lido di Savio. L’obiettivo è favorire un intervento di riqualificazione urbana del valore di 17 milioni di euro. Ma quale giustificazione si cela dietro questa scelta? Gli alberi vengono considerati instabili e a rischio di caduta. Tuttavia, cittadini e associazioni come Italia Nostra e WWF hanno contestato con forza questa decisione, presentando ricorsi che, sfortunatamente, sono stati respinti dalla magistratura. E non solo: i ricorrenti sono stati condannati a coprire le spese legali. Un vero colpo al cuore per chi si batte per la salvaguardia del verde.

Nonostante gli sforzi del comitato per raccogliere oltre duemila firme a sostegno della salvaguardia dei pini, il Comune ha mantenuto la sua posizione. E ora, con la tempesta che ha dimostrato che, mentre molti alberi sono stati abbattuti, quelli ritenuti pericolosi non hanno subito danni, emergono legittime preoccupazioni riguardo alla valutazione della stabilità degli alberi effettuata dall’amministrazione. È davvero così semplice decidere di abbattere?

Contraddizioni evidenti e critiche agli esperti

Dopo la tempesta, il contrasto tra la situazione di Lido di Savio e quella di Milano Marittima e Rimini è emerso in modo lampante. Gli attivisti hanno sottolineato che gli alberi di Lido di Savio, già sottoposti a prove di trazione per verificarne la fragilità, hanno resistito senza subire danni. Questo ha sollevato interrogativi importanti sulle valutazioni degli esperti, come Lothar Wessolly, che hanno definito inadeguati i test condotti sugli alberi in questione. Come possono gli esperti sbagliarsi in modo così clamoroso?

Il comitato ha descritto la situazione come un esempio di “capro espiatorio”, dove gli alberi sono stati scelti come simboli di fragilità per rassicurare la popolazione. Gli attivisti sostengono che gli alberi sono cruciali per la salute pubblica e la biodiversità e non dovrebbero essere abbattuti per paura. “Gli alberi devono essere protetti e curati, non tagliati”, affermano con decisione, sottolineando l’importanza di affiancare nuove piantumazioni a quelle esistenti. È davvero il momento di fare un passo indietro e riflettere su cosa vogliamo per il nostro ambiente?

Il futuro dei pini di Lido di Savio e le sfide climatiche

Nonostante le recenti vittorie del comitato, la battaglia per salvare i pini di Lido di Savio appare in difficoltà. Già nei mesi scorsi sono iniziati gli abbattimenti e, attualmente, dei 70 pini previsti per la rimozione, ne restano solo circa 40, anch’essi destinati alla stessa sorte. Il messaggio è chiaro: se oggi sacrificano gli alberi in nome della sicurezza, domani potrebbero essere le infrastrutture a crollare di fronte a eventi climatici estremi sempre più frequenti. Ci stiamo preparando per il futuro?

La tempesta ha dunque lasciato un’eredità amara: centinaia di alberi abbattuti e un paradosso che gravita sulle scelte politiche del Comune di Ravenna. La resistenza dei pini di Lido di Savio, in questo contesto, è un momento cruciale di riflessione sulle politiche di gestione del verde urbano e sulla loro importanza per le comunità. Quale direzione prenderemo? È tempo di ascoltare le voci di chi ama e protegge il nostro ambiente.