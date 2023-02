Tempesta polare in arrivo negli Stati Uniti: allerta per 150 milioni di ameri...

L'ennesimo "Big snow" e le inondazioni nel Sud Est, tempesta polare in arrivo negli Stati Uniti: allerta per 150 milioni di americani

C’è attesa e timore per quel “Big snow” molto simile a quello che era arrivato a fine novembre del 2022 ed una tempesta polare è in arrivo negli Stati Uniti: allerta per 150 milioni di americani.

Le previsioni meteo parlano di un severo maltempo con temperature a picco con picchi fra fra venti e trenta centimetri di neve attesi in particolare in Iowa, New York e New England.

Quella terribile tempesta di neve, ghiaccio e pioggia è attesa questa settimana negli Stati Uniti e le relative previsioni meteo sono decisamente inquietanti. Secondo i modelli elaborati l’ondata di freddo polare attraverserà tutto il Paese, da ovest a est, e riguarderà fino a 150 milioni di americani.

Agi spiega che la prima zona a sperimentare la tempesta di neve e ghiaccio sarà “la costa occidentale dove sono attesi tra i venti e trenta centimetri di neve. Il freddo si dirigerà verso est e colpirà, a metà settimana, l’Iowa, New York e alcune zone del New England”.

Ghiaccio anche a Chicago e inondazioni a Sud

Previsto ghiaccio anche a Chicago, Milwaukee, Detroit e Cleveland. Poi, da martedì e mercoledì è in cantiere un reale rischio di inondazioni in Kentucky, Illinois, il sud dell’Indiana e l’Ohio.

Sorvegliate speciali anche le aree tra il Texas e il Mississippi, nel sud degli Stati Uniti.