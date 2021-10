L’ondata di maltempo avvenuta in Liguria ha causato un temporale autorigenerante: disagi in diverse zone della regione.

Una grave perturbazione è in corso in Liguria durante la giornata di lunedì 4 ottobre 2021. Nella regione sono previste piogge abbondanti e problemi di natura idrogeologica. La notizia è stata riportata

Temporale autorigenerante in Liguria

Si tratta di un’ondata di maltempo tra lunedì 4 e la mattina di martedì 5 ottobre 2021.

In queste ore, come dichiarato da personale esperto, è in corso un temporale chiamato autorigenerante che ha colpito diversi comune delle province di Savona e Genova. Forte temporale nella zona di Giusvalla con 124 mm a Rossiglione,114 mm di pioggia caduta in pochissime ore e 260 invece a Montenotte Inferiore: i dati sono stati segnalati dalla centralina Omirl.

Temporale autorigenerante in Liguria, peggiorano condizioni meteo

Le condizioni meteo in continuo peggioramento stanno colpendo diverse zone della Liguria.

Temporali nella zona centrale, così come nell’entroterra ligure. Previste precipitazioni anche durante la mattinata di martedì 5 ottobre 2021.

Temporale autorigenerante in Liguria, di cosa si tratta

Il temporale autorigenerante è un fenomeno che favorisce il raffreddamento dell’aria umida e provoca la condensazione di ingenti quantità di vapore acqueo: tutto questo provoca temporali di forte intensità. I venti registrati arrivano a 100 chilometri orari nelle zone del monte Beigua, stesso evento climatico con venti tra 50-60 km/h.

Previste temperature tra i 20 e i 22 gradi, nelle zone interne si oscilla tra i 14 e i 18 gradi.