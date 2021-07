Temptation, Federico su Floriana: “Come se fossimo sposati da quarant’anni”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Floriana e Federico. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la terza puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 12 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Floriana e Federico, con il ragazzo che si è lasciato andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.

Floriana e Federico a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è cominciata, con i telespettatori che hanno finalmente avuto modo di conoscere le coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Floriana e Federico.

La presentazione di Floriana e Federico

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Floriana ha spiegato il motivo per cui ha deciso di prendere parte al programma: “Voglio capire se realmente è innamorato di me o sta con me soltanto per una questione di abitudine”.

Federico dal suo canto ha aggiunto: “Affronterò quest’esperienza mettendomi in gioco al 100%, vado lì e quello che succede succede”.

Floriana e Federico, la terza puntata

Nel corso della terza puntata di Temptation Island sono state mostrate alcune immagini che evidenziano come il fidanzato Federico sia sempre più vicino alla tentatrice Vincenza. Proprio sfogandosi con la single, il ragazzo ha affermato: “Ora sono ritornato quello che ero. Non mi fa più stare bene Floriana.

Come se fossimo sposati da quarant’anni“.

Ma non solo, Federico ha continuato il discorso rivelando a Vincenza cose personali su Floriana. Ad esempio ha detto: “Lei mi dice ‘Ti amo’ solo prima di andare a letto e se io non le dico che la amo lei dice ‘ma allora non mi ami?’. A me così non sta bene. (…) Quando le si avvicina il cane lei si scansa, lo allontana, io mi metto vicino a lui e me lo bacio.

Mi bacio più il cane che lei“.

Floriana e Federico, la reazione di lei

Parole che non sono passate di certo inosservate, con Floriana che scoppia a piange ed esclama: “Io devo fare una famiglia con questo? Io lo lascio“. Per poi aggiungere: “Ha trovato una ragazza che gli interessa e si sta facendo una storiella, tutto qui. Per me non ha senso. (…) Sta iniziando a capire che non prova niente per me, questo mi sta dicendo. Stare qua mi fa stare male, mi faccio sempre del male da sola. Voglio un uomo che mi rispetti. Deve collaborare in questo rapporto, che non va avanti da solo”.