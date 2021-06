Temptation Island 2021: quando inizia, come funziona, dove vederlo, conduttore e primi concorrenti

Le ultimissime curiosità sulla nuova stagione del reality di Canale 5 "Temptation Island 2021"

Il reality show di Canale 5 “Temptation Island”, dove coppie di innamorati devono testare la stabilità della loro relazione, torna sulla rete Mediaset per la nuova edizione. Ecco le ultimissime notizie riguardo “Temptation Island 2021”, condotto, come da tradizione, da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2021: quando inizia?

Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, molto probabilmente la nuova stagione di “Temptation Island” comincerà mercoledì 30 giugno, e potrebe finire il 2 di agosto.

Potrebbe comunque accadere che il palinsesto subisca delle variazioni, come ad esempio spostarsi dal mercoledì al lunedì a partire dalal settimana successiva al suo inizio.

Temptation Island 2021: dove si terrà?

Anche per questa edizione il reality si svolgerà in Sardegna, nello specifico sulle spaiggei e nel villaggio vancanze dell’Is Morus Relais.

Questo luogo si potrebbe definire paradisiaco, con spiagge dalla sabbia bianca e un mare cristallino. Il tutto incorniciato dalla classica vegatazione sarda, caratterizzata dagli olivi, i mriti selvatici e i ginepri.

Temptation Island 2021: come funziona il reality?

Le coppie vengono selezionate tramite un provino.

Quando arrivano in Sardegna, immediatamente selezionano uno o una fra i tentatori, quello o quella che colpisce paricolarmente ogni partecipante.

Gli innamorati poi si salutano, con le donne che vanno nel villaggio delle fidanzate, con i tentatori, e gli uomini che vanno nel villaggio dei fidanzati, con le tentatrici.

Le telecamere seguiranno ogni movimento dei partecipanti.

Ogni settimana c’è poi il falò di confronto, in cui ogni membro della coppia può vedere quello che ha fatto la sua dolce metà nei sette giorni precedenti. Nell’ultima puntata c’è poi il falò finale, in cui il conduttore chiederà alle coppie se vogliono proseguire la loro relazione o se preferiscono lasciarsi e tornare a casa da soli.

Temptation Island 2021: le coppie e i tentatori

Gli autori della trasmissione hanno affermato che sono state 120 le coppie che si sono presentate ai casting.

Tra queste figurano anche volti noti dello spettacolo, tra cui Vera Gemma, concorrente dell’ultima “Isola dei Famosi”, col giovane fidanzato Jeda, e Guenda Goria, concorrente del “Grande Fratello Vip”, col compagno Mirko Gancitano.

Alla fine saranno però solo sei le coppie che participeranno al reality, e alcune di queste già si conoscono. Claudia e Stefano si sarebbero dovuti sposare l’anno scorso, ma causa Covid il matrimonio non si è svolto, e lei ha adesso dei dubbi riguardo il fidanzato; Valentina, 40 anni, e Tommaso, 21, hanno scritto invece a Temptation Island per risolvere un problema di gelosia patologica.

I tentatori saranno 25, ma per ora non ci sono ancora notizie a riguardo ai loro nomi.