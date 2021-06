Sui canali social dedicati al reality show dedicato ai sentimenti, è stata rivelata l’identità della terza coppia che parteciperà a Temptation Island 2021.

Il debutto ufficiale della nuova edizione 2021 di Temptation Island, reality show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia, è ormai sempre più imminente: nell’attesa, è stata comunicata la terza coppia che parteciperà allo show.

Temptation Island 2021, rivelata l’identità della terza coppia del reality

La prossima stagione di Temptation Island, al pari di quelle che la hanno preceduta, verrà condotta dal Filippo Biscigliache accompagnerà e sosterrà le coppie del reality nel loro viaggio alla scoperta dei sentimenti.

La data della messa in onda del programma è prevista per il prossimo 30 giugno: nel mentre, sui canali social dedicati allo show, le identitàdegli inediti partecipanti di Temptation Island 2021 iniziano gradualmente ad essere svelate.

Dopo aver annunciato la presenza della prima coppia composta da Claudia e Ste e della seconda coppia formata da Valentina e Tommaso, infatti, nella giornata di venerdì 18 è stata rivelata anche la terza attesissima coppia.

Temptation Island 2021, la terza coppia: il video di presentazione di Manuela

La terza coppia che parteciperà a Temptation Island 2021 costituita da Manuela e Stefano, fidanzati da quattro anni e mezzo.

La decisione di cimentarsi con la trasmissione è scaturita dalla ragazza ed è emersa dopo aver scoperto alcunitradimenti da parte del suo compagno che hanno – inevitabilmente – compromesso la fiducia di Manuela nei confronti di Stefano. La giovane donna, nella clip di presentazione realizzata per lo show, ha raccontato quanto segue: “Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo.

Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricrearmi la mia indipendenza. Lui, invece, vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Temptation Island 2021, la terza coppia: il video di presentazione di Stefano

Assodati i motivi che spingono Manuela a partecipare al reality show Mediaset, il video di presentazione del fidanzato Stefano rivela cosa abbia spinto il ragazzo ad assecondare la volontà della 31enne.

A questo proposito, infatti, il compagno di Manuela ha ammesso: “Partecipo a Temptation Island per capire se realmente la storia può ricominciare, perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.

Non resta che scoprire, quindi, se la relazione tra Manuela e Stefano sia destinata a ripartire grazie all’aiuto di Temptation Island oppure se il programma spingerà la coppia ad apporre definitivamente la parola “fine” alla loro lovestory.