Temptation Island 2021, una coppia squalificata: cosa sarebbe successo

Una delle nuove coppie di Temptation Island 2021 sarebbe stata squalificata ad appena 2 giorni dal suo arrivo nel programma.

Le riprese di Temptation Island 2021 sarebbero ormai cominciate ma, secondo indiscrezioni, una delle nuove coppie all’interno del programma sarebbe già stata squalificata.

Temptation Island 2021: una coppia squalificata

Secondo i rumor in circolazione una delle nuove coppie all’interno di Temptation Island 2021 avrebbe già concluso la sua permanenza a All’Is Morus, in Sardegna, finendo per essere squalificata dopo appena 2 giorni di permanenza.

Per la precisione il ragazzo della coppia non avrebbe retto alla gelosia e avrebbe infranto il regolamento scavalcando le barriere di separazione. Al falò di confronto con la fidanzata i due sarebbero stati messi difronte alla violazione e insieme avrebbero lasciato lo show. Al momento la questione è solo un’indiscrezione, e per sapere come siano andate veramente le cose bisognerà aspettare la messa in onda del programma, condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2021: le indiscrezioni

Oltre al rumor sulla prima coppia squalificata sembra anche che uno dei fidanzati starebbe tenendo un comportamento che darà da discutere. Al momento non è chiaro di chi possa trattarsi, e in tanti tra i fan dello show si chiedono quale sarà la coppia di cui si parlerà di più. Quest’anno il cast del programma è composto dalle seguenti coppie: Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio, Claudia e Ste.

Temptation Island 2021: il dramma di Bisciglia

Mentre continuano le riprese di Temptation Island 2021 Filippo Bisciglia ha annunciato via social la sua grande preoccupazione: il padre del conduttore sarebbe stato colpito da un grave malore. Bisciglia è da sempre molto riservato, ma sui social ha voluto inviare un augurio speciale a suo padre e non ha mancato di esprimere per lui tutta la sua preoccupazione.

“Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa… Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme… Papà ti amo… P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi si sono uniti al messaggio del conduttore, esprimendogli tutta la loro solidarietà e il loro sostegno. Bisciglia fornirà aggiornamenti a tal proposito? In passato il conduttore aveva rivelato anche che sua madre si fosse trovata a combattere contro un tumore.