Temptation Island, Alessandro e Jessica: “È una persona orribile”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Alessandro e Jessica. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quinta puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 26 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Jessica e Alessandro, con il ragazzo che ha richiesto un falò di confronto. Ecco cosa è successo.

Jessica e Alessandro a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è giunta già alla quinta puntata, con i telespettatori che continuano a seguire le vicende delle coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Jessica e Alessandro.

Jessica e Alessandro, quinta puntata

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island, Alessandro vede alcuni filmati da cui si evince come la fidanzata sia sempre più vicina al single Davide.

Immagini che non passano di certo inosservate, con Alessandro che afferma: “Chiamerei il falò solo per mandarla a f……”. Per poi aggiungere: “Mi divertivo prima di stare con lei, la convivenza ha rovinato tutto”.

Dal suo canto Jessica, parlando con le altre compagne d’avventura, afferma: “Ho bisogno di uno che mi faccia battere il cuore, che non batte da tempo”. Ma non solo, commentando la vicinanza del fidanzato alla tentatrice Carlotta ha affermato: “Lui è spento da troppo tempo, ma è lui che ha spento me e si è spento di conseguenza.

Lui avrà visto i miei video e avrà detto ‘Ora mi smollo anche io’. Ma poi, lo hai sentito parlare di me? Mai! Che io non sia più presa come una volta lui lo sa”.

Jessica e Alessandro, falò di confronto

Se tutto questo non bastasse vengono mostrate delle nuove immagini di Jessica e Davide Basolo, con Alessandro che si infuria fino ad arrivare a dare un calcio ad un vaso e dichiarare che “è una persona orribile”.

In seguito la ragazza allontana i microfoni quando, durante la notte, le telecamere di Temptation Island si spengono. Si infila sotto le coperte del single Davide e trascorrono alcune ore abbracciati, con tanto di carezze e abbracci un po’ troppo ravvicinati che spingono Alessandro a chiedere il falò di confronto. Alla fine i due decidono di uscire dal programma separati.