Temptation Island, Bisciglia pronto a far fuori la Marcuzzi: edizione unica

La nuova edizione di Temptation Island sta prendendo forma.

La prossima edizione di Temptation Island potrebbe non prevedere la distinzione tra Vip e Nip. Le prime indiscrezioni, infatti, rivelano che il format di quest’anno dovrebbe essere misto. Alla conduzione ci sarà Federico Bisciglia, che in genere si occupa delle coppie non famose. Alessia Marcuzzi, dunque, potrebbe essere messa alla porta? Al momento non si hanno notizie ufficiali, ma sembrerebbe essere così.

La nuova edizione di Temptation Island

Le riprese della nuova edizione di Temptation Island avranno inizio a giugno 2021, mentre non si hanno ancora notizie in merito alla data della messa in onda. Solitamente il reality show viene trasmesso in estate, nel mese di luglio. Il cast è ancora da definire nei dettagli, ma sembra che quest’anno non ci sarà la consueta differenza tra Vip e Nip né due edizioni differenti. Ad aggiudicarsi la conduzione, in questo caso, sarebbe Federico Bisciglia, a discapito di Alessia Marcuzzi.

Le possibili coppie partecipanti

Alcune indiscrezioni sono emerse in relazione alle coppie di Vip. Due di loro potrebbero arrivare dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip: una è quella composta da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, l’altra quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Per i due uomini si tratterebbe di un ritorno, in quanto entrambi hanno già partecipato a Temptation Island. Un’altra coppia conosciuta, invece, potrebbe essere quella formata da Alessio Guidi e Stephanie Bellarte de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

