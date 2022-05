Temptation Island, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sposi: chi era presente al matrimonio

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino si sono sposati nel Castello di Bracciano. Alle nozze erano presenti diversi vip.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, che hanno raccontato il loro amore a Temptation Island, si sono sposati nel Castello di Bracciano. Alle nozze erano presenti diversi personaggi famosi.

Sabato 28 maggio 2022 Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati. La coppia si è fatta conoscere grazie alla partecipazione a Temptation Island e successivamente lei è stata al Grande Fratello Vip. I due si sono giurati amore eterno nel Castello di Bracciano. Accanto a Nello e Carlotta la famiglia e gli amici di sempre, ma anche quanlche personaggio famoso, ex protagonita del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina ha dato l’esclusiva ad un settimanale per le nozze, per cui sui social sono presenti pochissime foto e video che la ritraggono durante il gran giorno con suo marito.

Chi era presente al matrimonio

Qualche invitato ha mostrato qualche momento della giornata nelle sue stories Instagram. In questo modo è emerso che al matrimonio erano presenti Giacomo Urtis, Matilde Brandi, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, Sonia Lorenzini e Dayane Mello. Le ultime due erano le damigelle d’onore di Carlotta. Rosalinda Cannavò non ha potuto partecipare all’evento, ma ha voluto fare gli auguri agli sposi su Instagram. “Tantissimi auguri a Carlotta e Nello per il giorno più importante della loro vita.

Mi dispiace non essere potuta essere lì con voi” ha dichiarato l’attrice.