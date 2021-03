Temptation Island, casting nuova edizione: ipotesi coppie dal GF Vip

Sono partiti i casting per la nuova edizione di Temptation Island e i fan vorrebbero rivedere in televisione alcune coppie formatesi al GF Vip.

I preparativi legati all’allestimento della nuova edizione di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, si fanno sempre più intensi. A questo proposito, iniziano anche a trapelare numerose indiscrezioni che anticipano la possibilità che venga trasmessa un’unica versione del programma, mescolando tra loro coppie formate da personaggi famosi e non.

Proprio in relazione all’identità delle coppie vip, inoltre, iniziano a circolare congetture che stanno alimentando le speranze dei fan.

Temptation Island, ipotesi coppie dal GF Vip: i Prelemi

Temptation Island andrà in onda su Canale 5 nel corso della prossima estate: in attesa del debutto ufficiale del reality show dedicato alle tentazioni, procedono i casting destinati all’individuazione dei protagonisti della nuova stagione.

A proposito delle coppie che parteciperanno al programma, in molti vorrebbero rivedere in televisione gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Sono tanti, infatti, i fan che fremono al pensiero di rivedere gli amati “Prelemi” alle prese con una nuova avventura e continuare a seguire, in questo modo, l’evolversi del rapporto dei propri beniamini.

La presenza della coppia a Temptation Island, tuttavia, resta una mera ipotesi in quanto né l’ex velino né l’influencer italo-persiana hanno rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito a un possibile coinvolgimento nell reality di Maria De Filippi.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Un’altra coppia che gli appassionati del Grande Fratello Vip vorrebbe ritrovare a Temptation Island, poi, è quella formata dall’attrice siciliana Rosalinda Cannavò e da Andrea Zenga, il cui amore è sbocciato nel corso delle ultime settimane del reality condotto da Alfonso Signorini.

Qualora le trattative con la coppia dovessero andare a buon fine, Andrea Zenga si ritroverebbe a Temptation Island per la seconda volta. Il ragazzo, infatti, ha già partecipato al reality show nel 2018, con Alessandra, la sua fidanzata di allora.