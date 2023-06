Temptation Island: che lavoro fa davvero Isabella Recalcati

La coppia formata da Isabella Recalcati e dal suo fidanzato Manu è balzata agli onori delle cronache dopo la prima puntata andata in onda di Temptation Island, e in tanti si sono chiesti che lavoro svolga la fidanzata.

Isabella Recalcati: che lavoro fa

Quella formata da Isabella e Manu è una delle nuova coppie di Temptation Island e, all’interno del programma, è stato subito chiaro che tra i due fossero in corso alcuni problemi di tipo economico e sociale. Manu in particolare proviene dai quartieri popolari di Milano e ha dichiarato che la fidanzata (che ha sempre vissuto in centro) sminuirebbe la sua situazione economica e il suo lavoro. “Lavoro per darle tutto quello che posso, per me non compro nemmeno un paio di scarpe”, ha persino affermato il ragazzo. In tanti si sono quindi chiesti che lavoro svolga Isabella, e dal suo profilo LinkedIn è emerso che la giovane abbia conseguito la laurea nel 2021 presso lo IULM (in relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa) e che abbia lavorato come commessa con Borsalino e a seguire che abbia gestito lo show-room di Vivienne Westwood a Milano.

A seguire ha lavorato come junior social media manager per una società di consulenza che realizza campagne pubblicitarie per alcuni brand importanti nel settore moda. Tra questi vi sono Chiara Ferragni, Armani e Superga. Il suo ultimo impiego, nonché il primo al di fuori del campo della moda e della comunicazione, è stato quello di junior product manager per una società che si occupa di realizzare pezzi di ricambio elettronici. In tanti si chiedono se sulla questione emergeranno ulteirroir sviluppi e soprattutto se lei e il fidanzato riusciranno a trovare un equilibrio.