Temptation Island, Claudia e Ste si sono sposati: le nozze della coppia

Claudia e Ste, che hanno partecipato a Temptation Island, si sono sposati. Erano incerti sulle nozze, ma alla fine si sono uniti in matrimonio. Presenti alla festa anche gli altri ex protagonisti della trasmissione di Canale 5.

Temptation Island: Claudia e Ste si sono sposati

Nella calda giornata di oggi, sabato 7 agosto, Claudia Venturini e Stefano Socionovo si sono sposati. I due si sono presentati a Temptation Island spiegando che grazie al programma televisivo volevano capire se era realmente il caso di convolare a nozze. Hanno deciso che le nozze erano la decisione migliore per loro e alla fine si sono uniti in matrimonio. Alla cerimonia erano presenti quasi tutti gli ex protagonisti del programma di Canale 5, che hanno voluto festeggiare con loro.

Claudia e Ste, durante la cerimonia civile, si sono emozionati tantissimo. La cerimonia si è tenuta all’aperto e gli invitati hanno documentato tutto sui social network. Una giornata davvero emozionante.

Temptation Island: la proposta di Ste

Gli ex protagonisti di Temptation Island che sono stati invitati al matrimonio hanno raccontato un episodio accaduto proprio ieri sera. Una sorpresa di Ste per la sua Claudia, poche ore prima del loro matrimonio.

Non ha voluto fare qualcosa di classico, come per esempio la serenata che molti altri futuri mariti fanno alle loro future moglie, ma ha voluto sottolineare ancora una volta la sua richiesta speciale. “Mi vuoi sposare” ha chiesto ancora una volta Ste, con dei palloncini colorati, sotto gli occhi di tutte le persone che hanno sempre creduto nel loro amore e hanno fatto sempre sentire la loro vicinanza.

Temptation Island: la decisione di Claudia e Ste

Claudia e Ste hanno deciso di partecipare a Temptation Island per un motivo ben preciso. Avevano spiegato che il 7 agosto si sarebbero dovuti sposare, ma avevano entrambi bisogno di una conferma, di capire se quella era la decisione giusta per il loro futuro. Dopo un percorso un po’ tormentato i due sono usciti dal programma e hanno deciso che l’amore era più forte di tutto il resto. Diventare marito e moglie è stato il passo successivo, una decisione confermata. Nella giornata di oggi hanno avuto il loro giorno speciale, in compagnia di tutte le persone che amano e che hanno sempre fatto il tifo per loro.