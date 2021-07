Temptation Island, Claudia sconvolge il fidanzato a un mese dalle nozze: “Ti vedo come un amico”

Temptation Island è appena cominciato e già la coppia composta da Claudia e Ste ha messo in mostra le proprie debolezze a poche settimane dal matrimonio

Claudia Venturini, una delle fidanzate della nuova edizione appena iniziata di Temptation Island, il 7 agosto prossimo si dovrebbe sposare con il suo compagno Stefano Cocionovo. Tuttavia la 26enne anconetana ha mostrato parecchia insicurezza a riguardo durante un video nel pinnettu, sostenendo di vedere il futuro marito più come un amico che come un vero compagno a lei vicino e complice.

Claudia subito dopo aver salutato il fidanzato fa delle rivelazioni importanti che Ste non conosceva… State guardando la prima puntata di #TemptationIsland? pic.twitter.com/kH7RFUYlHO — Temptation Island (@TemptationITA) June 30, 2021

Claudia mette in crisi Ste alla prima puntata

“Mi sento come se avessi tante emozioni contrastanti. Tra un mese o poco più dovrei sposarmi. Sono qui perché ho bisogno di capire delle cose.

La complicità non è più come prima. A volte mi sento un’estranea dentro casa, come se fossimo due persone che non si conoscono. […] Lui è nervoso e mi tratta male, borbotta sempre del fatto che non lavoro e mi fa sentire una nullità. Certe volte mi sento come se fossi sua madre e stessi lì per fargli compagnia”.

Ste è molto scosso per quello che ha sentito… Come proseguirà il suo viaggio nei sentimenti? #TemptationIsland pic.twitter.com/jDIFIku0Ml — Temptation Island (@TemptationITA) June 30, 2021

Così si è dunque pesantemente sfogata la nuova concorrente del reality dei sentimenti, mandando letteralmente in crisi la sua “dolce metà”. La reazione di Ste è stata infatti parecchio stizzita e delusa, come è facilmente immaginabile. Non resta dunque che attendere le prossime novità per scoprire cosa succederà alla coppia nel villaggio delle tentazioni.