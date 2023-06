Temptation Island, Daniele Schiavon scelto come tentatore

Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, l’ex corteggiatore Daniele Schiavon è stato scelto come tentatore di Temptation Island. Il ragazzo è stato la scelta di Giulia Quattrociocche, oggi felice insieme al compagno e ai loro due figli.

Temptation Island: Daniele Schiavon tentatore

L’esperto di gossip Alessandro Rosica non ha alcun dubbio: Daniele Schiavon è stato scelto come tentatore di Temptation Island. Il ragazzo è noto al grande pubblico per aver vestito i panni di corteggiatore a Uomini e Donne. All’epoca, venne scelto dalla tronista Giulia Quattrociocche.

Daniele Schiavon: da Uomini e Donne a Temptation Island

Dopo la scelta a Uomini e Donne, andata in scena nel 2019, la storia d’amore tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon è durata giusto qualche mese. A distanza di poco, l’ex tronista ha annunciato di essere in dolce attesa. Ad oggi, lei e il compagno Manuel hanno avuto due figli. L’ex corteggiatore, invece, è ancora single e si prepara a partecipare a Temptation Island.

Quando inizia Temptation Island?

La prima puntata di Temptation Island, che torna in onda dopo un anno di pausa, è fissata per lunedì 26 giugno. Le coppie e i tentatori, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbero già essere approdati all’Is Morus Relais. Daniele Schiavon riuscirà a conquistare una fidanzata? Staremo a vedere.