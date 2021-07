Temptation Island: Davide Basolo mette in friendzone Jessica Mascheroni

Dopo la focosa vicinanza tra Jessica e il single Davide a Temptation Island, le cose non sembrano procedere al di fuori del reality di Canale 5

Durante il falò finale di confronto a Temptation Island, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera si sono lasciati. La loro storia è finita nel momento in cui la 34enne milanese è apparsa in un video nel letto del tentatore Davide Basolo. Sul modello la stessa Jessica si è del resto sbilanciata con parole di grande stima e apprezzamento, rivelando che si sentono spesso e che da ambo le parti c’è una gran voglia di vedersi.

Davide Basolo e la diretta su Jessica

Tuttavia la voglia di conoscersi e di far nascere un’eventuale relazione deve averla provata soltanto Jessica. Durante una diretta Instagram, infatti, Davide ha confermato sì di voler bene alla ex concorrente, ma è sembrato molto distaccato nel parlare di lei.

Soprattutto non ha fatto alcuna menzione su una possibile liaison in corso, mettendo la donna sostanzialmente in una fase di friendzone conclamata.

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Davide Basolo è il famoso Alchimista di Uomini e Donne.

Circa un anno fa, il tentatore aveva infatti partecipato con la maschera di Salvador Dalì sul volto al popolare dating show mariano per corteggiare Giovanna Abate.