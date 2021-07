Temptation Island, Federico sulla fidanzata Floriana: “Ha troppe fisse e facciamo poco l’amore”

Tra le coppie di questa nona edizione reality, è saltata all’occhio quella formata da Federico e Floriana, ma soprattutto le dichiarazioni di lui.

Floriana e Federico sono una delle coppie di Temptation Island 2021. La coppia di orgine palermitane attraversa una crisi in quanto Federico è dell’idea che la sua compagna sia molto noiosa. Tuttavia, a scrivere al programma è stata Floriana, spiegando che i problemi sono sorti dopo l’inizio della loro convivenza: la ragazza si sente trascurata da Federico, come se lui la desse ormai per scontata.

Temptation Island, Federico su Floriana: “Ha troppe fissazioni”

Nel corso della prima puntata del reality, Federico ha subito elencato le fissazioni di Floriana che non riesce più a mandar giù e già nel primo pinnettu, la ragazza ha dovuto beccarsi un video in cui Federico si sfoga:

“Nell’ultimo periodo non andava molto bene la storia, da quando siamo andati a convivere, guardando le sue abitudini, le sue fissazioni…perché ha troppe fissazioni. Se passa un gatto nero, non mi fa passare più da quella strada, mi dice di fermarmi. Poi ha il telefonino, prima di andarsi a coricare lo blocca, sblocca, blocca, sblocca, lo spegne, lo riaccende e poi si va a coricare. Abbiamo la foto su whatsapp insieme: se lei cambia quella foto o la cambio io, per lei porta sfortuna. Queste situazioni mi mettono ansia e mi fanno incavolare. Lei è la ragazza che si organizza la giornata e quella deve essere. Non c’è mai una pazzia, ad esempio andarci a fare il bagno alle 3 di notte al mare. Con lei molte volte mi annoio. Fa la vita di una donna sposata con 50 anni di matrimonio. Odio la monotonia e quando le persone si trascurano. Lei a casa non si trucca. Si trucca solo quando usciamo una volta alla settimana o quando va da sua sorella, tu ti devi truccare quando stai con me”.

Temptation Island, Federico su Floriana: “Non la vedo come la madre dei miei figli”

Ma Federico non si è fermato qui. Ha pensato bene di lasciarsi andare pure sui problemi intimi di coppia: a detta sua, infatti, tra loro non c’è più l’attrazione di una volta:

“L’attrazione fisica per me è importantissima, se non c’è quella per me il rapporto è finito. Floriana si trascura pure nei momenti di intimità. Si presenta con il pigiamone e i calzettoni di lana. Se è un momento intimo, ti devi fare vedere dal tuo ragazzo in una veste adeguata. Io ero abituato con la mia ex a farlo parecchie volte in una settimana. Con lei capita una volta, due volte a settimana massimo. E c’è monotonia anche in quello. Passano tre, quattro giorni e dice che è arrivato il momento. Mi dice: “Facciamo l’amore alle 9 di sera“. Lo facciamo e poi è finito. Quando usciamo con gli amici è spenta. Ha detto di volere un bambino da me, per come sono adesso non la vedo come la madre dei miei figli“.

Parole dirette e forti, che hanno ferito e non poco la dolce Floriana, che non riesce durante il falò a trattenere le lacrime: “Con quella frase mi ha ucciso“.

Nel frattempo, Federico nel suo di falò ha ribadito a Filippo Bisciglia di queste difficoltà da non sottovalutare che ha con la sua fidanzata:

“Con Floriana il primo anno è stato stupendo. Dopo essere andata a convivere ho cominciato a conoscere tutte le sue abitudini. È una ragazza spenta e che fa spegnere anche me. Le chiedo di fare qualcosa e mi dice sempre di no. Le piace stare a casa, io invece sono uno che scappa da casa. Da un anno non mi dà più modo di essere geloso”.

Temptation Island, Floriana in lacrime: Federico tra le braccia di Vincenza

Che questa sia finalmente la volta buona che Federico ricominci ad avere paura di perdere Floriana? Quest’ultima dal canto suo è già molto intimorita da una tentatrice: la single Vincenza, con la quale Federico ha ballato molte volte e in maniera provocante. L’uomo ha ammesso senza mezzi termini con gli altri ragazzi di essere attratto fisicamente Vicenza. Frase che ha buttato giù Floriana che si è sfogata con le altre dicendo che: