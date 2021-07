Temptation Island, Federico vicino a Vincenza. Floriana: “Fa schifo”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Floriana e Federico. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quarta puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 19 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Floriana e Federico, con il ragazzo sempre più vicino alla single Vincenza.

Ecco cosa è successo.

Floriana e Federico a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è giunta già alla quarta puntata, con i telespettatori che continuano a seguire le vicende delle coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Floriana e Federico.

La presentazione di Floriana e Federico

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Floriana ha spiegato il motivo per cui ha deciso di prendere parte al programma: “Voglio capire se realmente è innamorato di me o sta con me soltanto per una questione di abitudine”.

Federico dal suo canto ha aggiunto: “Affronterò quest’esperienza mettendomi in gioco al 100%, vado lì e quello che succede succede”.

Floriana e Federico, la quarta puntata

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island Floriana riceve nel pinnettu un video sul fidanzato, con Federico che è sempre più vicino alla single Vincenza. “Non ce la faccio più a stare qua, me ne voglio andare. Sto vedendo cose che mi stanno facendo troppo male”, ha affermato Floriana mentre piange.

Ha quindi proseguito: “Mi fa troppo schifo in questo momento, neppure lo voglio vedere! Non me lo merito, ogni giorno mi fa piangere e mi tratta di merd*! Devo pensare a me stessa!”.

Se tutto questo non bastasse, Floriana guarda un nuovo video nel pinnettu in cui Federico ammette di essere interessato alla tentatrice Vincenza. “È una persona di merd*, ho buttato un altro anno insieme a lui”, ha sbottato Floriana.

Floriana e Federico, lui rifiuta il falò di confronto

Delusa dalle immagini del fidanzato sempre più vicino alla tentatrice, Floriana decide di richiedere il falò di confronto immediato. Rivolgendosi a Filippo Bisciglia ha quindi dichiarato: “Ci ho riflettuto molto, sono stati giorni pesanti, ho sofferto tanto e ho visto cose che non mi sono piaciute. Lui si rapporta sempre con la stessa ragazza, si sta facendo una storia qua dentro e ho capito che lui non prova più niente per me e quindi non ha senso che io continuo il mio percorso qui dentro!”. Il conduttore, quindi, si reca nel villaggio dei fidanzati per comunicare a Federico la richiesta della fidanzata. Federico, però, decide di evitare di confrontarsi con Floriana.