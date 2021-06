Temptation Island, finite le riprese. Raffaella Mennoia: “Qualcosa non è andato bene”

Sono giunte al capolinea le riprese di Temptation Island 2021 e Raffaella Mennoia ha già detto la sua in merito alla fine del programma.

Le riprese di Temptation Island 2021 sono ormai concluse e Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha detto la sua sull’ultima edizione dello show.

Temptation Island: Raffaella Mennoia

Si sono finalmente concluse le riprese di Temptation Island 2021 che prenderà il via dal 30 giugno sotto la conduzione di Filippo Bisciglia. Le riprese si sono svolte come sempre in Sardegna, all’Is Morus Relais, e ad annunciarne la fine è stata Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi.

“Sono molto contenta per il cast e per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre… ma è normale”, ha dichiarato, e ancora: “Nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”.

In tanti si chiedono quali saranno state le coppie “scoppiate” durante questa edizione dello show, e quali siano le cose “andate meno di altre” menzionate da Raffaella Mennoia.

Per saperlo ovviamente bisognerà attendere la messa in onda del programma, al via dal 30 giugno.

Temptation Island: una coppia squalificata?

Stando ai rumor circolati nei giorni scorsi una coppia di Temptatio Island sarebbe stata squalificata a pochi giorni dall’inizio delle riprese. L’indiscrezione per il momento non ha ricevuto conferme o smentite ma sembra che uno dei fidanzati, pazzo di gelosia, si sia intrufolato nell’area riservata alle ragazze, infrangendo di fatto il regolamento del programma.

Per sapere se le cose siano andate veramente così sarà necessario attendere il 30 giugno, giorno della messa in onda del programma.

Temptation Island: la conduzione

Come sempre la conduzione del programma è stata affidata a Filippo Bisciglia. Nonostante l’entusiasmo per la nuova stagione dello show, il conduttore nei giorni scorsi non ha nascosto la sua preoccupazione per suo padre, che starebbe combattendo contro una grave malattia. Per quanto riguarda le coppie all’interno del programma Bisciglia ha invece dichiarato che una coppia “farà discutere”: “Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlare tanto – ha confessato il conduttore -. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno”, ha svelato il conduttore.