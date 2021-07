Temptation Island, Floriana e Federico di nuovo al falò: “Esco con te”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Floriana e Federico. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quinta puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 26 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Floriana e Federico, con il ragazzo che ha richiesto un falò di confronto.

Ecco cosa è successo.

Floriana e Federico a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è giunta già alla quinta puntata, con i telespettatori che continuano a seguire le vicende delle coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Floriana e Federico.

La presentazione di Floriana e Federico

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Floriana ha spiegato il motivo per cui ha deciso di prendere parte al programma: “Voglio capire se realmente è innamorato di me o sta con me soltanto per una questione di abitudine”.

Federico dal suo canto ha aggiunto: “Affronterò quest’esperienza mettendomi in gioco al 100%, vado lì e quello che succede succede”.

Floriana e Federico, nuovo falò di confronto

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island abbiamo visto Floriana vedere dei video che mostravano il fidanzato sempre più vicino alla single Vincenza. Immagini che avevano inevitabilmente scosso la ragazza, tanto da decidere di richiedere il falò di confronto. Dopo un primo rifiuto di Federico, Floriana ha chiesto per la seconda volta il falò di confronto, per poi decidere di porre fine alla loro relazione.

Ebbene, la quinta puntata del programma in grado di mettere in gioco i sentimenti è ripartito proprio dalla coppia formata da Floriana e Federico, dopo che quest’ultimo ha deciso di chiedere un falò di confronto, con la speranza di convincere Floriana a tornare sui suoi passi. Dopo averlo fatto attendere un po’, ecco quindi vedere la ragazza presentarsi all’appuntamento.

Floriana e Federico, i due escono assieme

“Queste 24 ore sono state le più lunghe della mia vita.

Ho capito i miei errori, mi sei mancata da morire. Ti ho scritto delle cose che sento e non riesco a dirti”, ha affermato il ragazzo, per poi iniziare a leggere una lettera. Attraverso quest’ultima spiega di aver compreso i propri errori, che si impegnerà ad essere migliore e anche che è pronto a sposarla.

Floriana non sembra del tutto convinta, tanto fa affermare: “Sono belle le parole che mi hai detto, non lo metto in dubbio, però tu hai questo brutto vizio di sbagliare con le parole. Ti sei fatto due settimane di vacanza e io di pianti! Per una volta puoi capire come mi sento io!”. Alla fine, comunque, Floriana decide di scegliere con il cuore e tornare con Federico. “Io da qui esco con te, ma appena torni come prima, faccio le valigie e vado via“.