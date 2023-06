Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Gianluca Costantino è stato entrato a far parte del cast della nuova stagione di Temptation Island. Vediamo che ruolo dovrebbe avere l’ex concorrente del GF Vip 6.

Temptation Island: Gianluca Costantino nel cast

Temptation Island sta per aprire i battenti e le indiscrezioni si fanno giorno dopo giorno più insistenti. Stando a quanto sostengono gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, nel cast del programma delle tentazioni ci sarà anche un concorrente del Grande Fratello Vip 6. Stiamo parlando di Gianluca Costantino.

Che ruolo avrà Gianluca Costantino?

Costantino, ammesso che l’indiscrezione corrisponda a verità, è stato ingaggiato dallo staff di Temptation Island per vestire i panni di tentatore. Considerando il suo corpo statuario, Gianluca sarebbe perfetto per il ruolo. Ovviamente, deve anche essere abbastanza bravo da riuscire a far breccia nel cuore di una delle fidanzate, altrimenti il suo percorso nel programma delle tentazioni potrebbe durare un battito di ciglia.

Quando inizia Temptation Island?

Le registrazioni della nuova stagione di Temptation Island dovrebbero iniziare il 9 giugno, mentre il debutto in televisione è fissato per lunedì 26 giugno. Come sempre, il programma delle tentazioni andrà in scena dall’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Al momento, lo staff di Maria De Filippi non ha ancora presentato le coppie.