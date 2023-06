La prima puntata di Temptation Island ha regalato parecchi momenti indimenticabili. Tra le coppie che hanno maggiormente divertito i fan c’è quella formata da Giuseppe e Gabriela.

Temptation Island: Giuseppe e Gabriela

Giuseppe e Gabriela sono una coppia da sette anni e hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione. Lei, lo scorso gennaio, ha scoperto che il fidanzato si era iscritto ad un’app di incontri e da quel momento non si fida più di lui. “Per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che lui di nascosto si era iscritto a un sito di incontri. Però per sbaglio, il cretino, ha usato il mio numero e quindi l’ho scoperto. Che scemo, non parla italiano e si faceva chiamare American Boy“, ha raccontato Gabriela nel video di presentazione.

Temptation Island: Giuseppe fa infuriare Gabriela

Fin dai primissimi momenti a Temptation Island, Giuseppe ha raccontato ai compagni d’avventura e alle tentatrici di sentirsi soffocato dalla relazione con Gabriela. Si sono fidanzati quando erano piccolini e lei si è sempre mostrata una maniaca del controllo. Il ragazzo ha ammesso:

“Ho provato a lasciarla andare. (…) penso di aver perso due o tre anni della mia vita. (…) Non sono sicuro che una famiglia con lei, adesso, sia quello che voglio quello dalla vita. “.

Gabriela, infuriata come non mai per le sue parole, ha smentito tutto, raccontando una situazione opposta.

La versione di Gabriela è opposta

La fidanzata di Temptation Island, appena ascoltate le parole del compagno, ha tuonato: “È un bastard*, un uomo di m**da“. In lacrime, Gabriela si è sfogata con le compagne d’avventura, raccontando la sua versione dei fatti. E’ lui, a quanto pare, ad esercitare un controllo ossessivo sulla sua vita. Sostiene che da sola non può andare neanche a prendere un caffè oppure in palestra.