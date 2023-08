Greta Rossetti, ex tentatrice che è uscita da Temptation Island 2023 con il fidanzato Mirko Brunetti, ha avuto una relazione con l’attore Michele Morrone. La ragazza, dopo giorni di chiacchiericcio, ha rotto il silenzio.

Da giorni, ormai, si parla di un presunto flirt tra l’ex tentatrice Greta Rossetti e l’attore Michele Morrone. Non si tratta di una relazione recente, ma del passato. E’ saltata fuori soltanto adesso perché la ragazza è diventata popolare grazie alla partecipazione a Temptation Island. La prima a parlare di un flirt tra Greta e Michele è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto questa segnalazione da un fan:

“Mia sorella che fa la truccatrice mesi fa truccò la mamma di Greta . Lei non faceva altro che parlare della figlia e vantandosi dei suoi flirt, del fatto che fosse stata con Michele Morrone che erano andate anche a casa sua ospiti. Evidentemente lei era da un bel pezzo alla ricerca di notorietà andando di fiore in fiore”.

Considerato il chiacchiericcio, Greta ha deciso di rompere il silenzio, replicando a quanti la accusano di cercare uomini famosi per ottenere visibilità. La Rossetti ha così confermato la relazione con Michele Morrone:

“Possiamo smetterla con questo racconto che Greta vuole solo visibilità? E basta. La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l’ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l’avrei tirata fuori da tempo e io in primis. Sono io che cerco visibilità o voi che non avete una vita?”.