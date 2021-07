Temptation Island, la rivelazione di Ste: “I due momenti più difficili del mio percorso”

Nel corso di un’intervista, Stefano “Ste” Socionovo ha rivelato quali siano stati i momenti più difficili vissuti durante l’esperienza a Temptation Island.

L’esperienza di Stefano Socionovo e di Claudia Venturini a Temptation Island è stata particolarmente breve ma, al contempo, molto intensa e determinante. La coppia, che ha deciso di lasciare insieme il reality prima che il programma giungesse a conclusione, è stata intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

In questa circostanza, i due ex concorrenti dello show hanno deciso di rivelare quali siano stati i momenti più difficili del loro percorso, vissuti mentre si trovavano nel villaggio delle tentazioni.

Temptation Island, Stefano Socionovo e Claudia Venturini

La coppia composta da Stefano Socionovo e da Claudia Venturini ha abbandonato Temptation Island, prima della fine del programma condotto da Filippo Bisciglia, più unita e innamorata che mai.

A pochi giorni dall’addio al reality Mediaset, tuttavia, Ste e Claudia hanno deciso di raccontare il proprio percorso al magazine di Uomini e Donne, rivelando i momenti più difficili che hanno caratterizzato la loro permanenza nello show.

A questo proposito, quindi, Claudia Venturini ha ammesso: “All’inizio mi sono sentita a disagio, perché non sapevo cosa mi aspettasse. Il distacco totale da Ste che non avevamo mai vissuto prima, la conoscenza di nuove persone con la paura di non riuscire a legare con nessuno, mi hanno destabilizzata”.

Temptation Island, la rivelazione di Ste: “I due momenti più difficili”

Subito dopo le parole pronunciate da Claudia, il suo compagno Ste, ricollegandosi a quando affermato dalla ragazza, ha dichiarato: “Sono stati due i momenti più delicati della mia esperienza.

Il primo pinnettu, quando ho sentito Claudia parlare del nostro rapporto e dire cose che prima di allora ignoravo: mi ha spiazzato ed è stata dura da metabolizzare. Il secondo è il falò da solo, dove la paura ha preso il sopravvento. Era come se non riuscissi più ad avere il controllo sul mio corpo”.

Temptation Island, la promessa di Ste a Claudia

Infine, Stefano Socionovo ha spiegato di non avere alcun ripianto rispetto al percorso fatto a Temptation Island, precisando: “Io non ne ho.

Ho sempre fatto ciò che sentivo. L’unica cosa che cambierei è lo spirito con cui ho vissuto questa esperienza. Avrei voluto avere la testa più leggera, ma dopo il primo video di Claudia mi sono demoralizzato e sono stato colto alla sprovvista. Se non avessi sottovalutato le difficoltà che avrei dovuto affrontare sarebbe andata diversamente, ma è stata ugualmente una bella avventura – e ha aggiunto –. D’ora in avanti cercherò di aprirmi di più, piuttosto che tenere tutto solo per me. Non mi girerò più dall’altra parte di fronte ai problemi, provando a far finta di niente per preservare il quieto vivere della coppia. Questa esperienza ci ha aiutato a capire che quel dialogo che pensavamo ci fosse in realtà non era sufficiente. Ora voglio affrontare le cose di petto, così come fa Claudia. Parlare e soffrire insieme”.