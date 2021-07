Temptation Island: l’avvertimento di Gemma Galgani a Floriana dopo l’addio a Federico

Da grande appassionata di Temptation Island, Gemma Galgani ha voluto mandare un messaggio a Floriana dopo l'addio al fidanzato Federico

Gemma Galgani è una delle fan numero uno di Temptation Island. Anche lo scorso lunedì, la popolare dama di Uomini e Donne ha infatti seguito con estrema attenzione l’evolversi delle vicende nel villaggio nei sentimenti. In particolare ha commentato la storia della coppia formata da Floriana e Federico, giunti all’epilogo del loro percorso dopo la richiesta della fidanzata del falò di confronto anticipato.

Gemma Galgani: il messaggio per Floriana

Dopo l’addio della giovane al suo ormai ex compagno, Gemma ha dunque voluto mettere in guardia Floriana da possibili ed eventuali ripensamenti futuri. Con un messaggio rivolto alla ragazza dai social, la dama torinese le ha lanciato un vero avvertimento ammonendola a non tornare sui suoi passi e non cedendo al perdono.

“Non lasciarti ingannare dalla nostalgia di quello che poteva essere. Non poteva essere nient’altro. Altrimenti lo sarebbe stato!”. Così ha di fatto scritto, citando Charles Bukowski, la storica nemica di Tina Cipollari a Floriana, invitando l’ex protagonista di Temptation Island ad avere il coraggio di voltare pagina in maniera definitiva.

Poco prima dell’inizio del reality, Gemma Galgani aveva peraltro sottolineato in un post su Instagram la sua trepidazione per l’avvio del programma: “Iniziato il conto alla rovescia, infatti all’arrivo dell’estate… Oltre al sole, alla voglia di vacanza, di libertà e di tutto quello di cui ci siamo privati per tanti mesi, mi sorride l’idea che avrà inizio una nuova edizione di quella meravigliosa avventura di sentimenti che è Temptation Island […]”.