Temptation Island: le fotografie di Tommaso Eletti da piccolo

Protagonista indiscusso di Temptation Island, ecco com'era Tommaso Eletti pochi anni prima di incontrare l'ex fidanzata Valentina Nulli Augusti

La nuova edizione di Temptation Island è partita col botto, soprattutto per via della coppia di fidanzati formata da Tommaso Elettri e Valentina Nulli Augusti. I due si differenziano infatti per ben 19 anni, avendone lui 21 e lei 40, elemento che ha scatenato non poche discussioni.

Tommaso Elettri adolescente: le foto

A monte della loro partecipazione al reality dei sentimenti, Tommaso e Valentina convivevano a Roma insieme alla mamma di lui. Ma com’era il ragazzo prima di incontrare quella che considerava la donna della sua vita? Spulciando sul suo profilo Facebook è possibile ritrovare alcune foto del giovane, dove appare spesso in compagnia della sorella Sara.

All’epoca Tommaso avrà avuto circa 14 o 15 anni e sebbene avesse lo stesso sguardo e lo stesso ciuffo di oggi, era chiaro che fosse solo un adolescente. Pur con qualche primavera in più, l’ex protagonista del programma di Canale 5 è tuttavia ancora un ragazzino, come dimostra del resto la sua indecisione in merito alla fine della storia con la ben più matura Valentina.

raga… tommaso e valentina su ig. Questo vuol dire che sono tornati insieme ? #TemptationIsland pic.twitter.com/NqfuRkCgqS — ZITTI E BUONI (@sembranoletre) July 7, 2021

VALENTINA:

CAPISCI, QUI È TROPPO FORTE USCIRE COSÌ, DA SEPARATI. DOMANDA:

VALENTINA DECIDI DI TORNARE A CASA CON TOMMASO O DA SOLA? DA SOLA. AH, OK. #TemptationIsland — Miss Babbu ♥ (@b4bbul1n4) July 6, 2021

Ricordiamo infatti che la coppia ha deciso di uscire separata dallo show di Filippo Bisciglia dopo il tradimento del giovane con la tentatrice Giulia. A oggi, ad ogni modo, tutti i componenti di questo triangolo amoroso si dichiarano single. Nel contempo sia Tommaso sia Valentina hanno deciso di rilasciare le loro prime dichiarazioni dopo essere usciti da Temptation Island, dicendosi sostanzialmente entrambi contenti di aver capito di non poter stare insieme.