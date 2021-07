Temptation Island: le prime parole di Valentina su Tommaso dopo il reality

Conclusa l'esperienza a Temptation Island, Valentina ha deciso di commentare l'ex fidanzato Tommaso dopo il suo tradimento con la single Giulia

Uscita da Temptation Island, Valentina Nulli Augusti ha deciso di rilasciare un’intervista al portale WittyTv dichiarandosi comunque soddisfatta del percorso fatto nel reality dei sentimenti di Canale 5. La 40enne si è infatti detta felice di aver lasciato il fidanzato Tommaso, di 19 anni più giovane di lei, che si è preso una sbandata per la tentatrice Giulia.

“Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. Sapevo che in un futuro prossimo ci sarebbe potuto essere un cambiamento. Finiscono le storie con i coetanei, figurati il resto. […] Se fossi uscita di qua con Tommaso, sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi di prima”. Ecco dunque le precise parole dell’ex fidanzata:

IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe le parole di Valentina subito dopo il falò di confronto con Tommaso! Sentite qui Freccia verso il basso #TemptationIsland https://t.co/UnQ79QW7K5 — Witty TV (@WittyTV) July 6, 2021

Valentina e Tommaso dopo Temptation

Riferendosi poi al tradimento dell’ex in diretta, Valentina ha sottolineato come vederlo in quel modo sia stato forte. “Mi rendo conto quanto lui sia stato deluso: è inguaribile. È meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito a entrambi. […] Non siamo compatibili. Lo siamo nel sentimento, ma nella gestione della vita quotidiana cozziamo troppo”. Tommaso e Valentina pare siano al momento entrambi single, nonostante lui abbia confessato di aver fatto l’amore con Giulia.