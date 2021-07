Temptation Island: Manuela risponde alle critiche sullo schiaffo all’ex Stefano

Manuela Carriero ha voluto replicare alle tante accuse apparse sui social in merito allo schiaffo dato all'ex Stefano al falò di Temptation Island

L’ultimo falò di confronto fra Manuela e Stefano a Temptation Island è stato certamente tra i più movimentati. Dopo le continue provocazioni dell’ex, la giovane salentina è infatti letteralmente esplosa, rifilando un sonoro ceffone al fidanzato. Molti telespettatori non hanno tuttavia gradito la scena, scatenando sui social una vera e propria bufera contro di lei.

A parte inverse, cioè Stefano tira uno schiaffo a Manuela, sarebbe successo un devasto eh#TemptationIsland — Manu :/ (@_bhoo__) July 28, 2021

Per concludere, non si deve passare il messaggio errato che se una donna molla uno schiaffo ha ragione mentre se lo fa un uomo è un criminale.

La Violenza è sempre violenza e uno schiaffo è sempre uno schiaffo. #TemptationIsland — Simona (@SimRadar) July 28, 2021

Manuela Carriero: la replica alle accuse

Ecco dunque che l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di intervenire per dare le sue spiegazioni in merito all’episodio del falò di confronto. “Mi spiace tanto per il criticato schiaffo, cosa che ovviamente a casa non è mai successa. Non sono una persona violenta. Ma a tutto c’è un limite. Fra l’altro mi sono fatta male anch’io”.

Lo schiaffo di Manuela è partito dopo la frase detta da Stefano: “Non sai scoxxre” Facile scrivere sui social, nella vita reale invece quanti di noi si sarebbero trattenuti ascoltando una porcheria simile, detta davanti a circa 4 milioni di spettatori? #TemptationIsland — Micene 2.0 ♐ (@micene_return) July 28, 2021

Così ha dunque sottolineato Manuela Carriero, che ha tuttavia precisato come la violenza psicologica sia peggiore: “Quella è la cosa più brutta, che tante volte non viene neanche riconosciuta“.