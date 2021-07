Temptation Island, Manuela vicino al tentatore Luciano: la reazione di Stefano

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Manuela e Stefano. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la seconda puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 5 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Manuela e Stefano, con la ragazza che è sempre più vicina al tentatore Luciano. Ecco cosa è successo.

Manuela e Stefano a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è cominciata, con i telespettatori che hanno avuto modo di conoscere le coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Manuela e Stefano.

Una coppia che è riuscita fin da subito ad attirare l’interesse del pubblico, con lei che è sempre più vicina al tentatore Luciano.

La presentazione di Manuela e Stefano

A scrivere al programma, ricordiamo, è stata lei che, nella clip di presentazione, ha dichiarato: “Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo. Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso. Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre.

Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Lui dal suo canto ha affermato: “Partecipo a Temptation Island per capire se realmente la storia può ricominciare, perché così non possiamo più andare avanti. Adesso è come se lei viaggiasse per la sua strada e io per la mia”.

Manuela e Stefano, lei sempre più vicina a Luciano

Nel corso della seconda puntata è stato mostrato un video, con Manuela che è sembrata in grande sintonia con Luciano. Lei, infatti, ha dichiarato: “Tu sei il più bello, sia esteticamente che come persona. Con te non ci si annoia mai”. Poi chiacchierando con le altre fidanzate del villaggio ha affermato:

“È bellissimo, non si può negare. Lui ha qualcosa che mi attira, il sorriso, il carattere, la dolcezza. Io dico ‘Se hai un bel corpo fai avvicinare, se hai una bella mente puoi intrattenere, ma solo se hai un bel cuore puoi far restare’. Non lo conosco: è bello, intrattiene, ha un bel cuore? Lo scopriremo solo vivendo”.

Manuela e Stefano, la reazione di lui

Sempre nel corso della seconda puntata si è sentito Luciano, mentre giocava con Manuela, ironizzare: “Ciao Stefano, tu la perdi io me la prendo“. Parole che hanno inevitabilmente infastidito Stefano, con quest’ultimo che ha commentato: “Spera che non ti trovo”. Ha quindi proseguito: “Non è tutto oro quello che luccica, il peggio di lei è quando entri dentro casa. Lui mi prende per il c**o, spero di non beccarlo dopo. Certo, che mi dà fastidio, non ha mai dato confidenza come a questo pupazzo. Che schifo”.