Temptation Island, reunion: i look dei protagonisti

I protagonisti di Temptation Island si sono rivisti in occasione delle nozze di Claudia e Ste. Le ragazze hanno sfoggiato dei look meravigliosi.

I protagonisti di Temptation Island si sono rivisti tutti ad Ancona, in occasione delle nozze di Claudia e Ste. Le ragazze hanno sfoggiato dei look meravigliosi, mostrando tutta la loro straordinaria bellezza.

Temptation Island, reunion dei protagonisti

Claudia e Ste, che hanno partecipato a Temptation Island, si sono ufficialmente sposati, dopo aver risolto i loro problemi di coppia.

Una volta usciti dal programma hanno confermato di voler passare tutta la loro vita insieme. Ovviamente alle loro nozze erano presenti tutti i compagni di avventura, che hanno condiviso questa importante esperienza insieme a loro. Di conseguenza, i fan sono stati molto felici di assistere a questa reunion dei protagonisti di Temptation Island. La serata prima del matrimonio è stata davvero speciale, ma uomini e donne l’hanno trascorsa separati, come se fossero agli addii al nubilato e al celibato.

I fan sono rimasti piacevolmente colpiti dalle ragazze, che per l’occasione hanno sfoggiato dei look davvero meravigliosi, mostrando tutta la loro bellezza.

Temptation Island, renunion: i look delle ragazze

Da qualche giorno le ragazze di Temptation Island avevano annunciato che si sarebbero presto riviste. Il motivo è il matrimonio di Claudia e Ste. La sposina ha deciso di condividere una foto in cui è in compagnia di tutte le sue compagne di avventura, con la didascalia “Girl Power”, scattata durante la serata precedente al matrimonio.

Le ragazze sono tutte bellissime e hanno sfoggiato dei look molto trendy. Floriana ha indossato una tutina color panna e delle infradito raso terra, Manuela un minidress pieno di paillettes argentate, con una maxi scollatura, Jessica ha scelto il total black, Valentina ha optato per un tubino color nude, mentre Claudia e Natascia hanno scelto entrambe dei pois, con tonalità a contrasto.

Temptation Island, reunion: i fidanzati

Presenti anche gli uomini di Temptation Island, che hanno festeggiato insieme, documentando il loro incontro sui social network.

Stefano, Alessio, Federico e Ste hanno scelto un look molto sobrio, con una t-shirt bianca, mentre Tommaso e Alessandro hanno scelto una camicia rossa e una bordeaux. Nella giornata di oggi Claudia e Ste si sono sposati e tutti i protagonisti si sono incontrati, anche le coppie che sono uscite separate dalla trasmissione. Hanno tutti deciso di partecipare senza rancore per festeggiare il giorno più bello per i loro amici.