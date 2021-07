Temptation Island, Ste su Claudia: “Non mi merito questo”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Claudia e Ste. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la seconda puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 5 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Claudia e Ste, con il ragazzo che ha palesato i primi dubbi sulle nozze programmate per agosto.

Ecco cosa è successo.

Ste e Claudia a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è cominciata, con i telespettatori che hanno finalmente avuto modo di conoscere le coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Claudia e Ste.

Il ragazzo, ricordiamo, ha fatto la proposta di matrimonio a Claudia nel 2018 e i due si sarebbero dovuti sposare ad agosto del 2020.

Alla fine, però, hanno dovuto rimandare ad agosto del 2021 a causa del Covid

Ste e Claudia, i dubbi di lei

Nel corso della prima puntata di Temptation Island, ricordiamo, è stato mostrato un video con Claudia che ha manifestato i propri dubbi. A tal proposito, infatti, ha dichiarato: “Non c’è più quella leggerezza. Il nostro rapporto era giocoso, lui era tanto carino e romantico. Nell’ultimo anno queste cose si sono perse.

A volte mi sento estranea dentro casa mia con lui, come se non ci conoscessimo così a fondo. Lui lavora a casa h24, il fatto di rimandare il matrimonio, vivere insieme tutto il giorno è pesante”.

Per poi aggiungere: “Lui è nervoso e mi risponde male. Secondo lui io non faccio niente tutto il giorno e non è vero. Mi fa sentire una nullità. Certe volte parlo e lui non sente. Magari esco dal bagno con gli occhi rossi perché ho pianto e lui non se ne accorge. Gli dico che ho l’allergia e lui ci crede. Certe volte penso che non mi conosca. Non sono felice con lui come merito, all’inizio eravamo tanto felici”.

Ste e Claudia, la seconda puntata

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island , Filippo Bisciglia ha mostrato a Ste un nuovo video in cui Claudia, parlando con Luke, affermata: “Io sono molto passionale, però con lui mi sento spenta, da un anno. Se mi sfiora non mi dà fastidio, ma quando vedo che lui si avvicina, perché ormai riconosco la sua gestualità… Prima lo facevamo ovunque, adesso no: solo nel letto. Se già adesso è così… io non voglio questo. Lui è schematico. Così come mi sento non voglio un figlio con lui. Non sento la sua mancanza”.

Ste e Claudia, la reazione di lui

Immagini che non sono passate di certo inosservate, con Ste che, dal suo canto, ha affermato: “Lei mi diceva di avere un problema fisico e per questo non mi arrabbiavo per le sue reazioni, ma se la verità è questa, che non ha voglia di me, allora mi preoccupo. Non mi aveva detto dei figli…“.

Ha quindi proseguito: “Meglio scoprirlo adesso che dopo il matrimonio. Lei ha la testa da un’altra parte, io invece sono sempre focalizzato su di lei. Non mi merito questo“.