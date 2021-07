Temptation Island, Ste su Claudia: “Si è scordata a casa il rispetto”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Claudia e Ste. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la terza puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 12 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Claudia e Ste, con la ragazza che ha palesato ancora una volta i propri dubbi sulle nozze programmate per agosto. Ecco cosa è successo.

Claudia e Ste a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è cominciata, con i telespettatori che hanno finalmente avuto modo di conoscere le coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Claudia e Ste.

Il ragazzo, ricordiamo, ha fatto la proposta di matrimonio a Claudia nel 2018 e i due si sarebbero dovuti sposare ad agosto del 2020. Alla fine, però, hanno dovuto rimandare ad agosto del 2021 a causa del Covid

Ste e Claudia, i dubbi di lei

Nel corso della prima puntata di Temptation Island è stato mostrato un video con Claudia che ha fin da subito manifestato i propri dubbi in merito alle imminenti nozze.

A tal proposito ha affermato: “Non c’è più quella leggerezza. Il nostro rapporto era giocoso, lui era tanto carino e romantico. Nell’ultimo anno queste cose si sono perse. A volte mi sento estranea dentro casa mia con lui, come se non ci conoscessimo così a fondo.

Lui lavora a casa h24, il fatto di rimandare il matrimonio, vivere insieme tutto il giorno è pesante”.

Claudia e Ste, la terza puntata

Nel corso della terza puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha mostrato a Ste un nuovo video in cui Claudia afferma: “Non sono sicura del matrimonio, altrimenti non sarai qui. Lui, secondo me, non si rende conto dei problemi che abbiamo”.

Ste, confrontandosi con gli altri fidanzati presenti nel villaggio, ha ammesso di aver scoperto solo adesso delle insicurezze di Claudia in merito alle loro nozze soltanto adesso.

Il ragazzo ha infatti affermato: “Io pensavo che era più legato al Covid e all’evento, invece qui viene fuori che non era proprio sicura“.

Claudia e Ste, lo sfogo di lui

Giunto al momento del falò, Ste vede altri video della sua fidanzata. Claudia, parlando con i tentatori afferma: “Era un po’ che non mi sentivo così libera e spensierata. Ancora non sento la sua mancanza”. Ma non solo, twerka e per farlo si imbottisce il lato b, facendo la stessa cosa al tentatore. Immagini che non sono passate inosservate, con Ste che a quel punto ha sbottato: “Si è scordata a casa il rispetto. Ha messo le mani dentro i pantaloni di quello, si fa lanciare… Sta facendo sempre più pezzi. (…) Fino a quando non supera il limite sto qui, ma sicuramente non le faccio fare la vacanzina”.