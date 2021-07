Temptation Island: Stefano e Manuela di nuovo fidanzati, ma non fra di loro

A un mese di distanza da Temptation Island, Stefano e Manuela hanno raccontato di essere di nuovo fidanzati: ecco chi sono i rispettivi partner

Stefano e Manuela sono usciti da Temptation Island separati, dopo un falò a dir poco bollente. Ora i due sembrano tuttavia aver trovato un certa serenità… ma ovviamente non insieme. Entrambi hanno infatti dichiarato di essere di nuovo felici al fianco dei rispettivi tentatori, ovvero Federica per lui e Luciano per lei.

Stefano e Manuela: le confessioni dopo Temptation

Tornati da Filippo Bisciglia per la reunion a un mese di distanza dalle registrazioni, i due hanno raccontato che Stefano è andato a riprendersi le sue cose a casa di Manuela. Dopo un iniziale tentativo di avvicinamento, tuttavia, lui ha iniziato a insultare l’ex fidanzata, fino a che entrambi non hanno capito che non potevano più andare avanti così. Su Luciano, invece, Manuela ha precisato di sentirlo tutti i giorni e di avere con lui già tanti progetti in cantiere.

Tra sorprese e sorrisi continua la conoscenza tra Manuela e Luciano 🥰 #TemptationIsland pic.twitter.com/zJEJSGDjBX — Temptation Island (@TemptationITA) July 27, 2021

Anche Stefano è stato interrogato sulla sua nuova situazione sentimentale, ammettendo di provare un po’ di fastidio per il rapporto fra la sua ex e il tentatore. Anche lui ha però precisato di aver trovato la persona adatta, ossia per l’appunto Federica.

Dopo lo show, Ste e la tentatrice si sono infatti subito sentiti e visti, e oggi pare stiano insieme alla grande.