Temptation Island, Stefano su Floriana: “È un cadavere”

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quarta puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 19 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma le coppie formate da Floriana e Federico e Manuela e Stefano.

Proprio quest’ultimo si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate su Floriana. Ecco cosa è successo.

Floriana e Federico a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è giunta già alla quarta puntata, con i telespettatori che continuano a seguire le vicende delle coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Floriana e Federico, ecco cosa è successo.

Floriana e Federico, la quarta puntata

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island Floriana ha visto un video con Federico sempre più vicino alla single Vincenza. “Non ce la faccio più a stare qua, me ne voglio andare. Sto vedendo cose che mi stanno facendo troppo male”, ha affermato Floriana mentre piange.

Ha quindi proseguito: “Mi fa troppo schifo in questo momento, neppure lo voglio vedere! Non me lo merito, ogni giorno mi fa piangere e mi tratta di merd*! Devo pensare a me stessa!”.

Se tutto questo non bastasse, Floriana guarda un nuovo video nel pinnettu in cui Federico ammette di essere interessato alla tentatrice Vincenza. “È una persona di merd*, ho buttato un altro anno insieme a lui”, ha sbottato Floriana.

Sempre nel corso della quarta puntata di Temptation Island è stato mostrato un video con Stefano che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla fidanzata di Federico che non sono passate inosservate.

Parlando con la tentatrice Vincenza, molto vicina a Federico, infatti, Stefano ha definito Floriana “un cadavere“.

Ma non solo, Stefano, sempre parlando con Vincenza, ha espresso il proprio pensiero, in base al quale Federico non sarebbe “innamorato” di Floriana.

Manuela, sentendo le affermazioni del suo ragazzo, ha commentato: “Ma come ti permetti? Gli do uno schiaffo anche per te”. Floriana, dal suo canto, dopo aver ascoltato le parole di Stefano ha affermato: “Forse se oggi io sono un cadavere è anche per colpa sua!“.