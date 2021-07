Temptation Island: tensione alle stelle al falò tra Stefano e Manuela

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Manuela e Stefano. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la sesta e ultima puntata della nuova edizione trasmessa martedì 27 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Manuela e Stefano. Ecco cosa è successo.

Manuela e Stefano a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è giunta già alla sesta e ultima puntata, con i telespettatori che continuano a seguire le vicende delle coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Manuela e Stefano.

La presentazione di Manuela e Stefano

A scrivere al programma, ricordiamo, è stata lei che, nella clip di presentazione, ha affermato: “Sono Manuela, ho 31 anni, vengo da Brindisi e sono fidanzata con Stefano da 4 anni e mezzo.

Ho deciso io di scrivere a Temptation Island perché non mi fido più di Stefano, dopo dei tradimenti che ho scoperto l’anno scorso.

Sono tornata a vivere da sola, ho deciso di ricreami la mia indipendenza. Lui invece vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Manuela e Stefano, il bacio con Luciano

Nel corso della sesta puntata di Temptation Island sono state mostrate le immagini del bacio tra la fidanzata Manuela e il tentatore Luciano. Dopo aver sfiorato il bacio nella penultima puntata del reality in grado di mettere in gioco i sentimenti, infatti, la fidanzata di Stefano si è lasciata andare con il tentatore Luciano.

A quel punto la ragazza ha deciso di chiedere il falò di confronto immediato con il fidanzato Stefano. Quest’ultimo, dal suo canto, nel corso dell’esperienza a Temptation Island si è avvicinato molto alla tentatrice Federica.

Manuela e Stefano, falò di confronto

Giunti al falò di confronto, lui afferma: “Dal primo giorno mi hai massacrato, non ho trovato una persona pronta a trovare una soluzione ma solo qui ad offendermi”.

Manuela lo interrompe: “Io sono stanca. Ti ho perdonato perché il perdono non si nega a nessuno, ma per dimenticare ci vuole un uomo, tu che hai fatto? Ti sei buttato addosso a una e ti nascondevo dentro casa con lei. Ti ho perdonato tutto, tutta la violenza che mi hai fatto in questi anni”. Ad un certo punto lei perde la calma e gli dà un ceffone: “Sei un porco, un maiale, un deficiente… mi sento umiliata, offesa, tutti i giorni della mia vita“.

Tensione alle stelle tra Manuela e Stefano, con il conduttore Filippo Bisciglia costretto ad intervenire. I due guardano quindi dei video e cercano di chiarirsi. Lei riconoscere le sue insicurezze, mentre lui scoppia in lacrime. “Ero entrato qua con l’intenzione di rimediare, tu no”, ha affermato Stefano. Manuela dal suo canto ha replicato: “Sono debole, sono insicura, non me ne vergogno. Non penso che tu sia cattivo, credo tu abbia dei problemi”. Alla fine i due decidono di lasciare il programma separati.