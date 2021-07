Temptation Island: Tommaso e Alessandro beccati a Roma insieme ad alcune ragazze

Tommaso Eletti e Alessandro Autera sono stati beccati in compagnia di altre ragazze che non erano le loro fidanzate: le foto

Tommaso Eletti e Alessandro Autera sono stati beccati insieme in un noto bar di Ponte Milvio a Roma. Stiamo ovviamente parlando dei due ex protagonisti di Temptation Island 2021, immortalati da una spettatrice con diverse ragazze, ma senza le rispettive fidanzate.

Le foto del misfatto sono state pubblicate dalla sempre ficcante Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, da dove non hanno mancato di scatenare il gossip.

Tommaso e Alessandro in dolce compagnia…

Se Tommaso ha già lasciato il programma da single dopo il falò di confronto con Valentina, Alessandro è invece ancora nel villaggio. Pertanto dovremo attendere le nuove puntate, già registrate, per sapere se uscirà insieme a Jessica oppure no.

Come da contratto, confermato peraltro dall’autrice Raffaella Mennoia, le coppie di Temptation Island non potrebbero farsi vedere in pubblico dopo le registrazioni e fino alla fine della messa in onda dell’ultima puntata.

In ogni caso, a parte la scelta fatta al falò, né Alessandro né Tommaso sono apparsi in compagnia della rispettive compagne.

Nella terza puntata, del resto, abbiamo visto una Jessica molto infastidita dal comportamento del suo fidanzato. Sarà una ripicca del giovane, come pensa lei? Se prima Alessandro sembrava dedicarsi solo al fitness, il suo percorso all’interno di Temptation Island si è evoluto e la sua fidanzata ha dovuto vedere diversi video anche piuttosto compromettenti.