Temptation Island: Tommaso Eletti sta insieme alla tentatrice Giulia Cerini?

Cosa è successo a Tommaso e Giulia dopo Temptation Island? Le novità su fidanzato e tentatrice dopo il tradimento di lui nei confronti di Valentina

Tommaso Eletti, uno dei fidanzati dell’attuale edizione di Temptation Island, si è preso una cotta per la tentatrice Giulia Cerini. Il giovane 21enne è persino arrivato al punto di tradire la sua fidanzata Valentina Nulli Augusti, dalla quale si discosta per 19 anni di differenza.

Quello fra Tommaso e Giulia è stato peraltro un rapporto nato e cresciuto alla luce del sole, fra baci e promesse di viaggi futuri insieme. Anche durante il falò di confronto con Valentina, il giovane ha confermato il flirt con la tentatrice, precisando di aver seguito il suo istinto: “Ma solo perché era Giulia.

Se fosse stata un’altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso”.

Tommaso e Giulia stanno insieme?

Al momento dell’uscita dal reality dei sentimenti, il ragazzo ha tuttavia fatto un passo indietro dicendo di voler tornare con la fidanzata. “Uscire separati è una roba forte” ha sostenuto dal suo canto la donna, per poi aggiungere di voler tornare a casa da sola.

La curiosità che ora tutti attendono di veder risolta è come abbia preso il due di picche lo stesso Tommaso. Sarà è tornato da Giulia oppure sarà single? Al momento non è dato saperlo: l’unica certezza è che la stessa tentatrice si dice felicemente single. Intervistata da WittyTv prima di iniziare Temptation Island, la ragazza aveva peraltro parlato di gelosia, non sapendo ancora che avrebbe avuto a che fare proprio con il fidanzato più possessivo del programma.