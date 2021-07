Temptation Island, Tommaso infierisce sull’ex fidanzata Valentina: “Doveva piangere”

Uscito da Temptation Island, anche Tommaso ha deciso di parlare commentando aspramente l'ex fidanzata Valentina: le parole del 21enne

Abbandonata l’esperienza di Temptation Island, anche Tommaso ha rilasciato la sua prima intervista a caldo a WittyTv. In essa ha tuttavia manifestato il suo carattere ancora infantile, con numerose contraddizioni in merito all’accaduto. Da una parte si è infatti detto felice di aver chiuso con l’ex fidanzata Valentina, dall’altra ha invece affermato di essere dispiaciuto di non averla vista piangere e soffrire dopo essere stata tradita in diretta.

IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe le parole di Tommaso subito dopo il falò di confronto con Valentina! Sentite qui ⬇️ #TemptationIsland https://t.co/o7p6sOOFmd — Witty TV (@WittyTV) July 6, 2021

Tommaso feroce contro Valentina

“Sono contento di quello che ho fatto. Meglio averlo capito ora che fra un anno o due, magari la lasciavo più avanti”. Così ha dunque ammesso Tommaso, facendo chiaramente riferimento alla sua tresca con la single Giulia.

“Dopo quello che ha visto doveva piangere, ma manco una lacrima le è caduta“.

Negli occhi della tentatrice di Tommaso ho notato sadismo nel vedere crollare la storia con Valentina. Al di là del suo ruolo a #temptationisland doveva avere un minimo di umanità. A lei invece non interessava se Valentina avrebbe sofferto. Continuava a strusciarsi addosso a lui — Your morning sunshine 😇 (@hopeangel365) July 6, 2021

Ricordando di aver pianto come un bambino i primi due giorni, l’ex fidanzato ha confermato di sentirsi ora liberato. “Sono contento di aver capito che forse lei non è la donna della mia vita. Se fossi stato realmente innamorato non mi sarei comportato così con Giulia. […] Se è successo è perché mi sono sentito così staccato da lei da fare quel che ho fatto. Sono contento, mi sono svegliato. Ho 21 anni. Non voglio più saltare tutte le tappe che ho voluto saltare per stare con lei”.