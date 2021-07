Temptation Island, Tommaso ritorna sulla tentatrice Giulia: “In lei non vedo nulla di Valentina”

Dopo l'uscita dal programma, Tommaso è tornato a parlare del suo avvicinamento alla tentatrice Giulia di Temptation Island

La presenza di Tommaso Eletti a Temptation Island è stata breve ma intensa, come si suol dire. Il giovane romano è finito al centro delle bagarre mediatica dopo il tradimento della fidanzata Valentina Nulli Augusti con la single Giulia Cerini.

Le parole di Tommaso sulla single Giulia

A distanza di pochi giorni dal falò di confronto con Valentina, Tommaso ha tentato di spiegare i motivi che lo hanno portato a tale scelta, avvicinandosi alla bella tentatrice. “Sono stato ferito nel vederla fare quello che ci eravamo detti di non fare. […] Ci eravamo detti di evitare gli avvicinamenti fisici ad altri uomini. Quando ho visto quel che ho visto, l’ho vissuto come un tradimento e da quel momento ho sentito il desiderio di distrarmi e di guardare altrove”.

Al magazine di Uomini e Donne, Tommaso ha peraltro dichiarato di aver cercato qualcuno che lo aiutasse a dimenticare la rabbia provata per Valentina, di 19 anni più grande.

“In quel momento per me la storia era già finita, ci tengo a precisarlo. Volevo vivermi l’esperienza fino in fondo”. A proposito della stessa Giulia, l’ex fidanzato ha anche precisato di non vedere nulla di Valentina: “Non c’è paragone, al di là del colore dei capelli. Ci sono tante differenze tra loro, ma non ho conosciuto Giulia così nel profondo per darne un giudizio preciso”.