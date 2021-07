Temptation Island, Tommaso tradisce Valentina con Giulia: “Mi ha baciato”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Valentina e Tommaso. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la seconda puntata della nuova edizione trasmessa lunedì 5 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Valentina e Tommaso, con il ragazzo che ha baciato la tentatrice Giulia.

Ecco cosa è successo.

Tommaso e Valentina a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è cominciata, con i telespettatori che hanno avuto modo di conoscere le coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Valentina e Tommaso.

Tra le coppie più attese del reality, fin dalla prima puntata sono riusciti ad attirare l’interesse del pubblico.

Tommaso e Valentina, immagini inaspettate

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha mostrato a Valentina un video con Tommaso che dice di sentirsi mancare di rispetto da lei: “Che figura di mer** fa con mia madre, con le persone che ci conoscono. Doveva fare capire da subito che non le faceva piacere essere toccata e invece non l’ha fatto. Ha ballato in mezzo a tre ragazzi”. Il ragazzo ha quindi proseguito: “Sta stron** di mer**.

L’amore più puro del mondo. Non riesco neanche più a guardarla in faccia“.

Tommaso e Valentina, lui sempre più vicino a Giulia

Tommaso si è quindi avvicinato sempre di più a Giulia, con i due che, ad un certo punto, si sono coperti. Valentina ha quindi commentato: “Sta simulando un bacio? Sta facendo tutto questo perché io chiami il falò e andiamo via”.”

Tommaso e Valentina, il bacio con Giulia

Poco dopo, però, viene mostrato un video che mostra Tommaso e Giulia entrare nella casa delle single dove non ci sono le telecamere. Parlando con le altre single, quindi, Giulia ha poi fatto una rivelazione che non è passata di certo inosservata:

“È cambiato, lo vedo preso. Ieri è stato sotto la copertina. Mi fissava, mi voleva fare capire che voleva fare qualcosa, un bacio. Oggi è successo questo, c’è più contatto fisico. Mi segue sempre. È venuto sulla sdraio. Siamo stati insieme, poi siamo andati alla spa, non si vedeva che faceva così…credo o spero. Invece qua, ci siamo proprio baciati. Si avvicinava, stava appiccicato alla faccia. Gli ho detto: ‘Dicevi di essere innamorato di lei, che volevi sposarla. Allora non sei innamorato, se fai così con me’. Ho pensato che forse sembro Valentina da giovane. Se fosse solo ripicca, uno si comporterebbe diversamente”.

Tommaso e Valentina, la reazione di lui

“Ormai è fatta. Oddio, sai che è la fine per me. Che mi hai fatto? Non ci dovevi essere qua. Che caz** mi hai fatto fare”, ha affermato Tommaso rivolgendosi a Valentina. Le ha quindi spiegato di non essersi mai lasciato andare così, soprattutto sapendo che Valentina è dall’altra parte: “Forse non ero innamorato, dovevo venire qua per capirlo”.