Temptation Island: una ex coppia rivela come Bisciglia sia rimasto infastidito da Tommaso e Valentina

Una ex coppia di Temptation Island avrebbe notato un certo fastidio da parte di Filippo Bisciglia durante il falò di confronto tra Tommaso e Valentina

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno senza dubbio attirato l’attenzione degli spettatori nelle prime due puntate Temptation Island 2021. Pur dichiaratosi fin da subito super geloso, il 21enne ha infatti tradito la fidanzata 40enne con la single Giulia, portando inevitabilmente la donna a richiedere il falò di confronto.

La loro particolare relazione è apparsa a tratti surreale, per qualcuno addirittura poco spontanea. A sostenere tale tesi c’è stata di recente anche un’ex coppia del reality dei sentimenti, che in un noto programma radiofonico ha dichiarato come secondo loro la storia sarebbe “finta”.

Si tratta nella fattispecie di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, che senza mezzi termini hanno dichiarato di capire ben poco del sentimento che lega i due protagonisti del programma di Canale 5.

Filippo Bisciglia scocciato da Tommaso e Valentina?

Notevole spazio è stato poi dato all’atteggiamento dello stesso Filippo Bisciglia, che durante il falò di confronto tra Tommaso e Valentina ha invitato la 40enne a valutare la sua situazione da un altro punto di vista. “Secondo me Filippo si è un po’ scocciato al falò. Quando sento dire che la redazione…, sono cavolate, la redazione non ti dice nulla, anzi”, ha precisato ancora il Carinola, che ha così tenuto a difendere a spada tratto lo staff dello show.