Temptation Island: Valentina archivia Tommaso e si consola con un tentatore, ecco chi è

Protagonista di una delle coppie più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island, Valentina Nulli Augusti è stata paparazzata con un tentatore

L’ultima edizione di Temptation Island e più precisamente la nona, si è recentemente conclusa, una stagione di successo portata al culmine degli ascolti dal conduttore Filippo Bisciglia.

Una delle coppie partecipanti al noto reality dei sentimenti è stata certamente più discussa di altre, si tratta di quella formata da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti.

Dopo la fine della loro storia, la bella Valentina è stata avvistata in compagnia di un tentatore del programma, ecco di chi si tratta.

La discussa relazione sentimentale tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti emersa in occasione del reality di successo di Canale 5, ossia Temptation Island 2021, si è ufficialmente conclusa in occasione del falò di confronto della coppia.

Valentina non ha perdonato i comportamenti tenuti dal giovane Tommaso con la giovane tentatrice Giulia, giudicati inaccettabili e irrispettosi, motivo per cui i due hanno deciso di proseguire le rispettive vite sentimentali separati.

Archiviata la storia con Eletti, Valentina potrebbe aver deciso di voltare pagina dal punto di vista sentimentale, in compagnia di un noto tentatore del programma, si tratta di Manuel Di Bernardo.

A lanciare l’indiscrezione su di una possibile frequentazione in atto tra Valentina Nulli Augusti e Manuel Di Bernardo è stato il sito Whoopsee, che sulla pagina Instagram ufficiale ha pubblicato alcuni scatti di una cena intercorsa tra i due, commentando così le foto:

E ancora:

Recentemente in un’intervista rilasciata a Biccy, Valentina Nulli Augusti ha parlato del suo ex compagno, Tommaso Eletti, ufficializzando di fatto la chiusura della loro storia d’amore, ecco le sue parole:

“Non sto più insieme a Tommy. Mi ha deluso troppo, non ho mai subito tradimenti. La verità è che non accetto le corna, non le contemplo. Tommaso è tornato, ma non mi fido più, non mi merita. Ragazzi non farò la crocerossina. Però non tolgo i post con lui perchè abbiamo avuto una storia bella. Tra noi c’era molta chimica fisica e avevamo tante cose in comune”.