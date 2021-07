Temptation Island, Valentina e Tommaso sono tornati insieme: l’indiscrezione

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono tornati insieme dopo la fine di Temptation Island? Un dettaglio ha insospettito i fan.

Dopo il loro addio al falò di confronto di Temptation Island, Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sarebbero tornati insieme.

Temptation Island: Tommaso e Valentina

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti si sono detti addio a Temptation Island ma, secondo indiscrezioni, i due potrebbero essere tornati insieme.

Sebbene infatti Tommaso si sia buttato tra le braccia di una tentatrice costringengo Valentina a mettere fine al loro rapporto, sui social i due non avrebbero cambiato le loro immagini del profilo (dove sono ritratti insieme durante un loro romantico bacio).

Ai concorrenti di Temptation Island è notoriamente vietato svelare via social cosa sia accaduto tra loro all’interno del programma prima di un mese dalla sua fine (così da poter fare in modo che l’episodio speciale dedicato ai protagonisti “un mese dopo” non venga in qualche modo svelato anticipatamente ai telespettatori).

In tanti tra i fan dei social hanno comunque trovato strano che Valentina e Tommaso non avessero cambiato le loro immagini del profilo, specie visti i problemi di gelosia manifestati dalla coppia già prima che lo show avesse inizio.

Temptation Island: il falò di confronto

Durante il falò di confronto chiesto da Valentina in seguito al tradimento messo in atto da Tommaso Eletti nei suoi confronti, la 40enne è sembrata titubante ma comunque decisa nell’interrompere la relazione.

“Io mi sono comportata come una principessa, però a lui non è arrivato questo.

Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane”, ha dichiarato, e ancora: “Io lo sapevo che nel futuro poteva succedere questo. Finiscono le storie con i coetanei, figurati…Ora ho la consapevolezza che se io mi diverto, sono serena e riesco a essere me stessa a lui non va bene. Se fossi uscita con lui sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi che non voglio più”.

Temptation Island: le critiche

La relazione tra Valentina e Tommaso Eletti è stata fortemente criticata dal popolo del web e anche Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire sulle problematiche mostrate dalla coppia durante la partecipazione al programma: “Lui finge insicurezza, ma è sicuro, dominante, abile manipolatore. Lei finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane. Era lusingata dai divieti e dalla gelosia di lui, gelosia che ha sempre ritenuto conseguenza del non “saper gestire una donna come lei”. In realtà è lei che non sapeva gestire la relazione, era lei che accettava il ragazzino con la clava perché la faceva sentire desiderata. (…) Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. Tossicità della relazione: 10”, aveva scritto via social.